Friedrichshafen vor 2 Stunden In 30 Minuten ausverkauft – City of Music zieht Feierwillige in Scharen in die Stadt Die City of Music mit 18 Locations lockte am Samstagabend scharenweise Musikbegeisterte in die Häfler Innenstadt. Nach 30 Minuten hieß es an der Abendkasse: Ausverkauft!

Feierstimmung herrschte bei der City of Music am Samstagabend in ganz Friedrichshafen: hier im al Porto. | Bild: Lena Reiner