Fragen rund um die Gesundheit stehen im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus am 21. und 22. Oktober im Mittelpunkt der Gesundheitstage. Die Besucher erwarten 60 Aussteller, vom Arzt über Physiotherapeuten bis zur Selbsthilfegruppe, ein umfangreiches Bühnen- und Vortragsprogramm sowie ein Gesundheitsparcours mit zwölf Vital-Check-Stationen.

„Die Aussteller geben Impulse für einen gesunden Körper, aktive Gesundheitsvorsorge und neue Behandlungsmethoden“, kündigt Veranstalter Martin Kiesling vom Allgäu Event Zentrum an. Ein Dauerbrenner sei die Ernährung, bei der in diesem Jahr das Fasten und die Darmgesundheit auf der Expertenbühne näher beleuchtet werden. Wichtig sei auch das Thema Schmerzen rund um den Bewegungsapparat und die Rückengesundheit. Aber auch die mentale Gesundheit sowie Augenerkrankungen stünden im Fokus. Insgesamt haben die Experten an den beiden Tagen 38 Bühnen- und Vortragsprogramme vorbereitet. „Ein Vorteil ist, dass sie im Anschluss alle an ihren Ständen für individuelle Fragen zur Verfügung stehen“, sagt Kiesling.

Für Max Friedrich von der Bodensee-Sportklinik Friedrichshafen sind die Gesundheitstage ein sehr gutes Forum für den interdisziplinären Austausch. Wie schon im vergangenen Jahr werde es wieder eine Demo-Operation mit künstlichen Knochen und Gelenken geben. Uwe Stingl vom Selbsthilfe-Netzwerk Bodenseekreis macht Mut, über die eigenen Erfahrungen zu sprechen. „Auch über Inkontinenz oder Impotenz kann man reden.“ Neben Check-Ups wie Lungenfunktionstest, Venenfluss- und Blutzuckermessung können Gesundheitsprodukte getestet werden. Nur am Messesonntag gibt es für Männer die Möglichkeit, ihren Testosteronspiegel testen zu lassen.

Die Gesundheitstage sind am 21. und 22. Oktober jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das Programm und die Übersicht der Aussteller sind im Internet unter www.gesundheitstage-friedrichshafen zu finden. Der Eintritt kostet 5, ermäßigt 4 Euro.