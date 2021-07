Die Schüler des Karl-Maybach-Gymnasiums und ihre Eltern konnten sich in der Urologischen Gemeinschaftspraxis in der Nähe des Klinikums impfen lassen. Organisiert wurde die Aktion auf eine Initiative der Schulleitung.

In der urologischen Gemeinschaftspraxis beim ärztlichen Versorgungszentrum in der Röntgenstraße herrscht am Mittwochnachmittag Hochbetrieb. Hier können sich all jene impfen lassen, die sich impfen lassen möchten. Manche stehen in Arbeitskleidung