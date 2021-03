In der Verhandlung am Amtsgericht Tettnang ging es unter anderem um einen Vorfall am 29. August 2019. Da hatte sich wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte Angeklagte im Häfler Stadtbahnhof in eine Personenkontrolle eingemischt. Als er sich weigerte zu gehen, verlangte einer der vier Polizisten nach seinem Ausweis. „Es war für mich offensichtlich, dass er mich nicht mochte, aufgrund meines Aussehens“, sagte der Polizeibeamte im Zeugenstand aus. Der alkoholisierte 54-Jährige habe ihn beleidigt und lauthals seinen Unmut darüber kundgetan, dass „so einer“ überhaupt eine Polizeiuniform tragen dürfe. Als der Mann dann mit geballten Fäusten auf den Polizisten losgehen wollte, schlug dieser ihm auf die Nase.

Im Juli vergangenen Jahres wurde die Polizei an eine ihr bereits bekannte Adresse gerufen. Einmal mehr war es dort – an der Anschrift des Angeklagten und seiner Verlobten – zu einem Beziehungsstreit gekommen. „Man weiß genau, worauf man sich bei einem Einsatz dort einlässt“, sagte ein Beamter im Zeugenstand aus. Auch an jenem Tag wurde die Polizei mit einer Reihe von unflätigen Beschimpfungen begrüßt.

Mehrfach einschlägig vorbestraft

Die Verlobte machte von ihrem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern und zog ihre Anzeige noch im Gerichtssaal zurück. Da der Mann aber bereits mehrfach einschlägig vorbestraft ist, half ihm das wenig. Zumal er in beiden Fällen auch noch gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat und sich kommende Woche schon im nächsten Verfahren verantworten muss.

„Ich kann mich für mein Verhalten nur entschuldigen, das ist normal nicht meine Art“, sagte der Angeklagte „Da muss man sich ja fast das Lachen verkneifen“, kommentierte Richter Märkle, der letztlich keine Alternative zur Haftstrafe sah, diesen Entschuldigungsversuch. Der Angeklagte verhalte sich der Polizei gegenüber regelmäßig herablassend, beleidigend und aggressiv, begründete Märkle das Urteil, das der Forderung der Staatsanwaltschaft entsprach: zehn Monate Haft ohne Bewährung. „Jetzt ist tatsächlich Schicht im Schacht“, sagte Strafverteidiger Pavel Orensnik, der auf eine weitere Bewährungsstrafe gehofft hatte. Der Angeklagte nahm es mit einem Schulterzucken hin.