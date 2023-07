Fast alle Regale sind leer; es gibt noch Pizza, Brot und Fertigsuppen. Ein Mann kommt herein: Ob er noch etwas haben könne? „Was möchten Sie denn?“, fragt Elke Rumpf, die stellvertretende Tafel-Vorsitzende. Brot, lautet die Antwort. Sie notiert die Tafelausweisnummer des Kunden und kommentiert, während er zum Brotregal geht: „Davon haben wir zum Glück etwas übrig.“ Das ist nämlich selten derzeit; die Produkte sind knapp. Wer aktuell in die Tafel zum Einkaufen kommt, darf von vielen Produkten nur ein Stück mitnehmen und nur einen der kleinen Einkaufskörbe füllen, die am Eingang stehen.

Bis zu 180 Kunden kommen pro Tag

Mit Blick auf die Liste am Eingang ergänzt Elke Rumpf dann: „Das war jetzt heute der 158. Kunde.“ Maximalzahl für einen Tag von Montag bis Donnerstag. 120 bis 160 Kunden kommen derzeit hierher. Freitags ist die Zahl noch einmal etwas höher, da sind es durchschnittlich 180 Kunden. „Manchmal reichen aber auch die Wartenummern nicht aus“, erklärt Rumpf.

Wartezeit bis zum Einkauf teils eine Stunde

200 Nummern haben sie, diese stehen auf kleinen runden Chips. Per Zufallsvergabe teilt das Tafelteam so morgens zu, wer wann den Laden betreten darf. Nur Menschen mit Behinderung werden generell vorgezogen: „Da kontrollieren wir aber auch den Behindertenausweis.“ Alle anderen müssen Geduld mitbringen. Die Wartezeit kann auch über eine Stunde betragen.

Lydia Gark: „Wenn ich hier nicht herkommen könnte, dann würde das Geld nicht reichen.“ | Bild: Lena Reiner

Lydia Gark kauft seit 22 Jahren in der Tafel ein

Zeitsprung zu Freitagmorgen. Lydia Gark steht seit 9.30 Uhr da, auch wenn die Tafel erst um 10 Uhr ihre Türen öffnet. „Man muss schon eher da sein“, erklärt sie, das habe sie über die Jahre gelernt. Sie besucht die Tafel, seit es diese gibt. Wie lang das schon ist, weiß sie nicht mehr. „Lang“, sagt sie. Elke Rumpf ergänzt später die Jahreszahl: 2001. „Ich beziehe Sozialhilfe“, erläutert Lydia Gark, „für mich ist das hier sehr wichtig. Wenn ich hier nicht herkommen könnte, dann würde das Geld nicht reichen.“ Zur langen Warteschlange sagt sie nur: „Da muss man eben warten; man kann nicht einfach vorspringen. Streit bringt doch nichts.“

Trotz vieler Menschen Ruhe in der Warteschlange

Die Warteschlange hat inzwischen eine Länge erreicht, die nicht mehr entlang der Ladenseite reicht, sie macht einen Knick und schlängelt sich um die nahe Fußgängerunterführung. Rumpf zeigt sich davon wenig erstaunt und meint: „Die ist heute noch relativ kurz.“ Auffällig ist auch, wie ruhig es trotz der vielen Menschen zugeht. Die stellvertretende Vorsitzende erklärt: „Das geht hier fast immer so gesittet zu, es wird kaum gedrängelt.“

Die Zahl der Kunden in der Tafel ist gestiegen, von Supermärkten kommen deutlich weniger Spenden. Daher müssen einige der Lebensmittel in der Tafel Friedrichshafen limitiert werden. | Bild: Lena Reiner

Lydia Handschuh gehört ebenfalls zu den Wartenden. Die 75-Jährige nimmt das Angebot in Anspruch, seit sie nach Friedrichshafen gezogen ist. „Die Mitarbeiter sind immer sehr nett hier“, betont sie. Und die Wartezeit? Die kommentiert sie mit einem Lächeln und sagt dann: „Man muss eben Geduld haben. Jeder soll etwas bekommen.“ Nur sei es schade, dass manche Produkte vergriffen seien, wenn man erst spät an der Reihe sei.

Wie kann man der Tafel helfen? Die Tafel freut sich über Sachspenden: Nudeln, Konserven mit einfachen Gerichten, haltbare Lebensmittel und Drogerieprodukten aller Art wie Zahnpasta, Duschgel, Shampoo und Deo. Außerdem freut sich die Tafel über weitere ehrenamtliche Hilfe für den Laden. Eine Schicht geht von 7.30 bis 12.30 Uhr und beinhaltet die Vorbereitung der Lebensmittel sowie den Verkauf. Interessierte können sich bei Marktleiterin Marika Schuster melden. Mehr Infos: www.tafelladen-friedrichshafen.de

Nudeln, Mehl und Milch muss die Tafel zukaufen

Den Umstand bestätigt Rumpf: „Wir haben auch heute nur das Gemüse, das Sie da sehen. Das sind vielleicht 120 Einheiten. Das reicht nicht für alle.“ Nudeln, Mehl und Milch müssten sie derzeit sogar zukaufen, damit es für alle reiche: „Dabei widerspricht das dem Grundgedanken der Tafel.“

Deutlich weniger Spenden von Supermärkten

Seit die Lebensmittelpreise so stark angestiegen seien, erhielten sie deutlich weniger Spenden von Supermärkten. Dort gebe es ja jetzt auch deutlich weniger Überschuss: „Das sieht man ja auch als Kunde, dass abends öfter mal ein Teil der Regale leer ist. Das gab es davor nicht.“ Auch sie hätten auf die Preissteigerungen reagieren müssen; die Nudeln liegen nun etwa bei 40 Cent, die Milch bei 30. Jeweils wurde hier um 10 Cent der Preis erhöht.

Vinko Domazet: „Ich habe nicht mehr so viel Einkommen, so viel Geld. Daher nutze ich diese Überlebensmöglichkeit.“ | Bild: Lena Reiner

Gerade in einer Zeit der Preissteigerungen ist das Angebot hier wichtig für die Kunden. Vinko Domazet schildert, dass er seit knapp drei Jahren hierherkomme zum Einkaufen. Er deutet auf seine Brust; seit einer Herz-OP – er hat nun einen Stent – könne er seinem Beruf nicht mehr nachgehen: „Davor war ich LKW-Fahrer.“ Seitdem sei er auf solche Hilfsangebote angewiesen. „Ich habe nicht mehr so viel Einkommen, so viel Geld. Daher nutze ich diese Überlebensmöglichkeit.“ Das Angebot sei unterschiedlich, es sei natürlich nicht wie in einem Supermarkt und seit dem Krieg in der Ukraine kämen besonders viele Leute hierher: „Aber die wichtigen Sachen sind immer da; es gibt immer genug.“