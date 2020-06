Vor vier Wochen war für die 96-jährige Eva Krüger ein besonderer Tag. Nach sechs Wochen Besuchsverbot hat die Bewohnerin des Friedrichshafener Pflegeheims Königin Paulinenstift ihre Tochter zum ersten Mal wieder gesehen.

Waren die halbstündigen Treffen bisher nur im Besucherraum, getrennt durch eine Plexiglasscheibe und mit Mund-Nasen-Schutz, möglich, dürfen sich die Bewohner und bis zu zwei Besucher seit dieser Woche auch wieder in den Zimmern treffen. „Voraussetzung ist jedoch nach wie vor, dass sich die Besucher anmelden“, erklärt Hausleiter Christian Muth. Geplant sei, dass pro halber Stunde maximal fünf Bewohner Besuch bekommen, um die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten zu können. „Für uns ist die Terminvergabe personell eine große Herausforderung. Sie läuft ja nebenher und zusätzlich“, so Muth.

Eine halbe Stunde ist knapp

Irene De Stefano, Tochter von Eva Krüger, freut sich, dass sie jetzt wieder mit ihrer Mutter in den Garten des Königin Paulinenstifts kann. „Das ist schon viel besser als im Besucherraum und meine Mutter fühlt sich wesentlich besser“, stellt sie fest. Eine halbe Stunde Besuch hält sie allerdings für sehr knapp bemessen. Die kleinen Ausflüge an den See, die die 96-Jährige vor Corona sehr gern mit ihrem Elektro-Scooter unternommen hat, fehlen ihr. „Ich fahre gern zusammen mit einer anderen Frau, aber sie wohnt in einer anderen Wohngruppe und bisher durften wir uns ja nicht begegnen“, berichtet die alte Dame. Alleine an den See zu gehen sei durchaus möglich, sagt Muth. Es dürfe jedoch nicht zu Sozialkontakten kommen. „Sonst müssen die Bewohner nach wie vor Mundschutz tragen und zwei Wochen in ihren Zimmern essen.“ Immer sei er in Abstimmung mit der Evangelischen Heimstiftung, zu der das Paulinenstift gehört, welche Maßnahmen vernünftig und zumutbar seien.

Lob für Hausleiter Christian Muth

Eva Krüger ist voll des Lobes für Christian Muth und vertraut darauf, dass er die richtigen Entscheidungen trifft. Aber sie ist auch traurig: „Während des Kriegs hat man uns die Jugend genommen und jetzt nimmt man uns schöne Tage im Alter.“ Die verlorene Zeit könne ja nicht nachgeholt werden.