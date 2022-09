Alexandros Ledda hat gemeinsam mit seinem Bruder Piero mitten in der Pandemie das Restaurant im Fallenbrunnen 17 – hinter dem derzeit geschlossenen Club Metropol – übernommen. „Im September 2020 haben wir den Vertrag unterschrieben, im März 2021 dann losgelegt“, erinnert er sich. Seitdem ist einiges passiert: Brandschutzvorgaben im gesamten Gebäude mussten neu erfüllt werden, es gab Renovierungsmaßnahmen und Corona-Lockdowns.

Biergarten ist bei schönem Wetter beliebt

Das Restaurant hat so mehr als nur neue Farbe verpasst bekommen. Inzwischen ist es innen wie außen geöffnet, der Biergarten gerade bei schönem Wetter beliebt. „Wenn die Bäume nicht wären, könnte man sogar auf den See schauen“, kommentiert Ledda. Darüber beschwert habe sich allerdings noch niemand. Auch so ist die Sicht schön, man schaut rundherum hinaus ins Grüne.

Das Konzept, das er gemeinsam mit seinem Bruder verfolgt, soll nicht nur zum Essen einladen, sondern auch zum Beisammensein. „Locker, gut gelaunt und aufgeweckt, so wie in Italien in der Bar mittendrin. Dass die Leute eben auch zusammensitzen und reden, man nicht zwanghaft essen muss, aber auch einfach mal beisammensitzt mit einer Käseplatte und einem guten Wein“, schildert er.

Der Biergarten hat zwar nur fast Seeblick, aber dafür gibt es viel Grünes drumherum. | Bild: Lena Reiner

Auch dafür sei der Garten geeignet, auf unterschiedlichen Plattformen bieten die Tische hier kleine Rückzugsorte. Zwischendrin kleine grüne Abschnitte. Für die suchten sie allerdings noch jemanden, der sich ein-, zwei- oder dreimal die Woche um die Pflanzen kümmere. „Je nach Wetter wuchert das hier ganz schnell“, erklärt Ledda.

Auch sonst hat er Pläne für die Zukunft: Ein Innenarchitekt soll dem Konzept den letzten Schliff verpassen und die Öffnungszeiten sollen erweitert werden, da sie trotz Personalknappheit in der Gastronomie inzwischen ihre Wunschgröße eines Teams beisammen haben und im Garten soll bald ein Brunnen plätschern.

Hauptgerichte gibt es ab 7,50 Euro (Pizza Margherita), Vorspeisen ab 5,50 Euro (Tomatensuppe). Der Beilagensalat liegt bei 4,90 Euro, Salate mit Lachsfilet oder Rinderstreifen bei 14,50 Euro. Die Speisekarte bietet neben italienischen Gerichten auch offene Weine, Heißgetränke und Cocktails. Die Cocktailpreise beginnen ab 8,50 Euro, alkoholfrei wird man schon für einen Euro weniger fündig. Eiskaffee oder -schokolade für je 5,50 Euro locken im Sommer außerdem; den Affogato gibt‘s für 3,70 Euro.

Von Dienstag bis Sonntag geöffnet

Zur Zeit hat das „I Fratelli“ von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 14 und 17 bis 22 Uhr geöffnet. Navigationsgeräte zeigen die Zufahrt zum Gebäude auf der Windhagener Straße an. Eine solche Durchfahrt existiert allerdings nicht. Am besten gibt man Fallenbrunnen 1 ein und fährt dann ein Stückchen weiter. Die nächstgelegene Bushaltestelle heißt Fallenbrunnen Süd.

Serie Beachbars am See