Friedrichshafen vor 3 Stunden

Hunderte Schüler im Bodenseekreis wegen falsch-positiver Antigen-Schnelltests zeitweise in Quarantäne

Positiver Corona-Selbsttest, Klasse in Quarantäne: In den vergangenen beiden Wochen entpuppte sich der Großteil der positiven Tests an Schulen im Bodenseekreis als Fehlalarm – und hunderte Schüler kamen zeitweise in Quarantäne, obwohl sie nie Kontakt zu einem Infizierten hatten. Laut Landratsamt wurden von 25 positiven Antigen-Schnelltests nur drei per PCR-Test im Labor bestätigt, vier Ergebnisse stehen noch aus, aber ganze 18 waren falsch-positiv. Doch genau diese für Schulen und Familien sehr belastende Situation ist bei niedrigen Inzidenzen zu erwarten.