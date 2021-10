Seit 2016 gibt es in Friedrichshafen ein Jugendparlament. Das besteht seit der Neuwahl im Herbst 2020 allerdings nur noch auf dem Papier. Die Corona-Pandemie hat bei der Interessenvertretung der Häfler Jugend ihre Spuren hinterlassen. „Wir haben versucht, weiterzumachen, aber das hat sich schwierig gestaltet“, berichtete die Vorsitzende Tabea Kuhlmann im August in einem Gespräch mit unserer Zeitung, bevor sie der Stadt nach dem Abi den Rücken kehrte.

Nicht nur die Themen brachen weg, erzählte die 19-Jährige da. Auch die Ansprechpartner bei der Stadt wechselten mehrfach. Ihr Co-Vorsitzender Max Kuschel trat im Herbst 2020 zurück, zwei weitere Vorstandsmitglieder hörten ebenfalls auf. An den digitalen Treffen nahmen nur noch wenige Mitstreiter teil, die persönliche Begegnung fehlte. Im März dieses Jahrs trat auch Tabea Kuhlmann zurück. Sie habe ohne den Kontakt „nicht mehr das Gefühl, ausreichend legitimiert zu sein“, erklärte sie.

Nun will die Stadt die „Reset“-Taste drücken und plant im Dezember die Neuwahl. Mit der soll „das Jugendparlament neu belebt werden“, sagte Bürgermeister Andreas Köster bei der aktuellen Ratssitzung. Der Gemeinderat sollte erstmals über eine offizielle Geschäftsordnung für den „Rat der Jugendlichen“ bestimmen. Die gab es bisher nicht, wohl aber ein Regelwerk, dass die Jugend-Parlamentarier sich 2019 selbst verordnet hatten. Warum für die Neubelebung nun zuerst eine Geschäftsordnung gebraucht wird, erläuterte Andreas Köster nicht. Laut Ratsvorlage sollte das „nachgeholt“ werden.

In drei wichtigen Punkten sah diese „offizielle“ Ordnung für das Jugendparlament allerdings Änderungen vor, die im Gemeinderat kritisch hinterfragt wurden. Die Diskussion darüber ließ sich jedoch nur erahnen, weil das in zwei Rats-Ausschüssen vorher nur nicht-öffentlich Thema war.

So wollte das Rathaus festschreiben, dass künftig nur noch Jugendliche wählen dürfen oder wählbar sind, die in Friedrichshafen wohnhaft sind. Bisher war jeder Schüler ab 14 Jahren in jeder Häfler Schule wahlberechtigt, egal wo er wohnt. Wenn diese Regelung greife, „wäre ich damals nicht im Jugendparlament gelandet“, erklärte Sander Frank (SPD/Die Linke). Und über dieses Gremium habe er sich politisiert – bis hin zum Bundestagskandidaten. Die Schwelle sollte so niedrig wie möglich sein, um eine demokratische Beteiligung für Jugendliche zu ermöglichen, wenn sie sich engagieren wollen.

Jugendrat pocht auf Teilnahme an nicht-öffentlichen Ratssitzungen

Außerdem sollten die Jugendparlamentarier künftig nur noch an öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats teilnehmen dürfen, empfahl die Verwaltung in der Geschäftsordnung festzuschreiben. Zu dieser Änderung nahm der Vorstand des Jugendparlaments schriftlich klar Stellung. Um das Stadtgeschehen richtig einordnen und entsprechend agieren zu können, „sind die vermittelten Informationen der nicht-öffentlichen Sitzungen essentiell“, steht da. Außerdem würden hinter verschlossenen Türen auch jugendrelevante Themen verhandelt. „Möchte man die Jugendlichen wirklich zu mündigen Vertretern ihrer Altersgruppe heranziehen, so ist es unabdingbar, sie auch in die Verantwortung für brisante Themen zu nehmen.“ Das Einhalten der Schweigepflicht sei in der Vergangenheit kein Problem gewesen.

Unterstützung für die Position der Jugendlichen in beiden Punkten kam von den Grünen, die einen entsprechenden Antrag vorlegten. Noch deutlicher wurde Lennart Schuster vom noch verbliebenen Vorstand des Jugendparlaments. Der würde begrüßen, wenn es bei den bisherigen Regelungen bliebe. Mit diesem Tenor beschloss der Gemeinderat mit großer Mehrheit, dass auch weiterhin Nicht-Häfler wählen dürfen und der Vorstand des Jugendparlaments an nicht-öffentlichen Sitzungen teilnehmen darf.

Keine Freiwilligen mehr im Jugendparlament erwünscht

Nur drei Ja-Stimmen fehlten Sander Frank für den Antrag, dass auch künftig Freiwillige unterjährig ins Jugendparlament eintreten können – zumal die Amtszeit auf zwei Jahre verlängert wird. Er wurde mehrheitlich abgelehnt. Über diese Schiene wurde beispielsweise Tabea Kuhlmann erst Mitglied dieses Gremiums und später in den Vorstand gewählt.

„Wir haben es trotzdem geschafft, die Interessen der Häfler Jugend zu vertreten.“ Matthias Eckmann, SPD-Gemeinderat

Mahnende Worte gab es zudem von Matthias Eckmann (SPD), der 2016 erster Vorsitzender des Jugendparlaments zusammen mit Linda Amazu war, die in Lindau wohnte. „Wir haben es trotzdem geschafft, die Interessen der Häfler Jugend zu vertreten“, sagte Eckmann, der gerade erst in den Gemeinderat nachgerückt ist. Er hoffe, dass der Neustart gelinge, „den wir dringend brauchen“. Er bat darum, dass sich die Verwaltung die Geschäftsordnung mit dem neuen Jugendparlament noch einmal anschaue und sich bei Bedarf auch einer „kleinen Reform“ nicht verschließe.