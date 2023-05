Viel Zeit hat Janine Wesener nicht. Die umtriebige 42-Jährige ist Betriebswirtin, Unternehmerin und Mutter. Für ein Gespräch mit dem SÜDKURIER trifft sie sich daher am Spielfeld des Ailinger Fußballvereins. Dort trainieren gleich ihre Zwillinge Jonah und Levin (10). Die begrüßen den Besuch mit einem freundlichen „Hallo“, posieren kurz für ein Foto und rennen dann aufs Spielfeld. Jetzt kann die Mama ihr Pressegespräch führen. Zwei Fliegen mit einer Klappe, könnte man sagen.

Auftritt bei „Die Höhle der Löwen“ am 15. Mai

„So ähnlich ist auch meine Geschäftsidee entstanden“, erzählt Wesener anschließend. Also die Idee, mit der sie sich am 15. Mai bei ‚Die Höhle der Löwen‘ einem Millionenpublikum präsentieren wird. „Ich wollte Zeit mit meinen Kindern verbringen, gleichzeitig hatte ich viel zu tun“, erinnert sie sich. Ein alltägliches Aufgabenfeld im Familienleben ist der Haushalt. „Natürlich wollten die Kleinen helfen, etwa beim Putzen“, erzählt Wesener. Doch viele Reinigungsmittel seien giftig und daher für Kinder ungeeignet. „Deswegen habe ich schon vor Jahren nach Alternativen gesucht – und sie auch gefunden.“

Die Sendung Bei „Die Höhle der Löwen“ werben Unternehmer und Kreative bei jeweils fünf Geldgebern – selbst erfolgreiche Unternehmer – um Investitionen. Dafür bieten die Bewerber Anteile an ihren Betrieben an. Momentan läuft bereits die 13. Staffel des Formats. Die in einer Sendung ausgestrahlten Präsentationen werden aus verschiedenen Aufzeichnungen zusammengeschnitten.

Wesener begann, gesundheitsverträgliche – sprich verzehrbare – Putzmittel herzustellen. Die konnten ihre Kinder spielerisch nutzen und gleichzeitig der Mutter helfen. „Die Resonanz aus meinem Bekanntenkreis war super“, erinnert sie sich. Im Jahr 2019 entschloss sie sich daher, das Konzept zu professionalisieren – mit Erfolg: Bereits im Folgejahr gewann sie mit ihrem Start-up Saubergarten einen Gründerwettbewerb – und damit eine kleine Förderung. Nun ist der Verkauf der Produkte im Internet gestartet: Etwa der „Nachtleuchtende Putzschleim“ oder die „Farbfeuerwerk Ledercreme“. Vom Fernsehaufritt erhofft sich Wesener vor allem einen Marketing-Effekt.

Doch wie landet man bei den Löwen? „Die Bewerbung ist eigentlich recht einfach“, erzählt Wesener. Auf der Internetseite der Sendung gebe es ein Kontaktformular, das habe sie ausgefüllt. Das sei allerdings schon eine Weile her: im Januar 2022. Im Anschluss daran sei sie gebeten worden, Videos einzureichen, in der sie ihre Idee genauer vorstellt. „Das war schon etwas herausfordernder“, erinnert sie sich und lacht: „Ich bin technisch nicht so irre versiert.“ Doch auch diese Hürde habe sie genommen. Wenige Zeit später sei dann die Einladung nach Köln gekommen, ins Studio der Sendung.

Im April 2022 vor der Kamera

„Die Vorstellung, die am Montag ausgestrahlt wird, wurde bereits im April 2022 aufgenommen“, erzählt Wesener. Was während der Sendung geschehen ist, darf sie noch nicht verraten. Nur so viel: Nach Anreise und Übernachtung in Köln – ihre beiden Söhne waren dabei – sei es früh morgens in die MMC Studios gegangen, in denen zahlreiche Formate produziert werden, etwa auch „Deutschland sucht den Superstar“. „Wir bekamen einen Ausweis fürs Gelände, dann wurden wir ins Studio geführt“, berichtet Wesener. Eine Maske gebe es nicht: „Schminken müssen sich die Gäste selbst.“

Die Investorinnen Janna Ensthaler (links) und Judith Williams prüfen die Produkte von Janine Wesener. | Bild: RTL/Bernd-Michael Maurer

Mit einer Assistentin beriet sie sich, wie genau das für sie vorbereitete Bühnenbild auszusehen hatte, anschließend probte sie mit ihren Söhnen den Pitch, also die Produktpräsentation. „Ich war irre aufgeregt, meine Jungs waren da entspannter“, sagt Wesener und lacht. Dann, etwas später, ging es los: Moderator Amiaz Habtu führte in Interview mit dem Trio – und dann ging es vor die Investoren. Lange habe der Auftritt nicht gedauert, nach gut zehn Minuten sei alles vorbei gewesen.

Manche kommen gar nicht in die Sendung

Seit der Aufnahme im vergangenen Jahr war nicht ganz klar, wann die Präsentation ausgestrahlt wird. Es kann auch sein, dass Pitches gar nicht gesendet werden, wie auch eine Sprecherin dem SÜDKURIER bestätigt. Vor gut vier Wochen bekam Wesener allerdings Bescheid – und am 15. Mai ist es nun soweit. „Seitdem bin ich fleißig dabei, meine Waren zu produzieren. Ich rechne mit zahlreichen Bestellungen auf meiner Webseite.“ Noch immer kümmert sie sich selbst um die Produktion bei sich zuhause. Später, wenn der Vertrieb richtig angelaufen ist, möchte sie diese Aufgabe abgeben. „Ich könnte mir etwa vorstellen, dass das eine Behindertenwerkstatt übernimmt“, sagt sie.

Doch bevor sie ihren nächsten Schritt geht, wartet sie die Ausstrahlung des Pitches ab – und ist gespannt auf die Reaktionen. „Ich hoffe, dass die Idee gut ankommt – und dass die Sendung den Absatz ankurbelt.“ Die Zuschauer werden dann erfahren, was Wesener schon weiß: Ob es zu einer Partnerschaft mit einem der Löwen gekommen ist. Die Sendung läuft am Montag, 15. Mai, um 20.15 Uhr beim Sender Vox.