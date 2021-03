Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 38 Minuten

Höchste Zeit für eine Astrid-Lindgren-Straße? Aktuell dominieren Männernamen den Stadtplan, nur 20 Straßen sind nach Frauen benannt

Mehr als 200 Straßen in Friedrichshafen sind nach Männern benannt, nur 20 nach Frauen. Für die Zukunft wünschen sich Gemeinderäte mehr Namensgeberinnen. Was eine Quote anbelangt, gehen die Meinungen auseinander.