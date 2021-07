Friedrichshafen vor 17 Minuten

„Hochpunkt“ auf dem Schlossgarten-Areal: Ballons in 40 Metern Höhe malen umstrittenes Hochhaus in die Luft

Im Juli will der Gemeinderat über den Rahmenplan für die Friedrichstraße entscheiden. Ob der „Hochpunkt“ auf dem Schlossgarten-Areal drin bleibt, ist für die Bürgerinitiative die zentrale Frage. Mit Helium-Ballons an allen Eckpunkten in 40 Metern Höhe haben sie am Freitagmorgen die Dimension sichtbar gemacht. Dabei dürfte ein Zwölfgeschosser hier eigentlich gar nicht gebaut werden.