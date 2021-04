Gemeinsam mit Flächen der Stadt Friedrichshafen und der Straßenbauverwaltung des Bodenseekreises hat die untere Naturschutzbehörde in den vergangenen Jahren auch die feuchten Grünlandflächen westlich der Raderacher Weiher und nordöstlich von Efrizweiler in öffentliches Eigentum gebracht. Die Flächen der Stadt Friedrichshafen sowie des Straßenbauamts dienen dabei als sogenannte naturschutzrechtliche Kompensationsflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft an anderer Stelle.

Bereits im Herbst wurde mit dem Zaunbau begonnen

Gemeinsam mit den Flächen der Naturschutzbehörde werden diese südlich der Müllstraße nun ganzjährig mit einer kleinen Herde aus Schottischen Hochlandrindern beweidet, informiert das Landratsamt. Bereits im Herbst wurde mit dem Zaunbau begonnen. Auch zwei Brunnen als Tränke für die Rinder und einen Unterstand soll es geben. Rund um die Weide stehen zudem zwei neue Schautafeln mit Informationen für Besucher.

Lokale Landwirte übernehmen die Betreuung der Schottischen Hochlandrinder. Zunächst gehe es vor allem um den Aufbau einer Herde, heißt es in der Mitteilung. Die Zahl der Tiere werde sukzessive an die Produktivität der Fläche angepasst. So sollen die Rinder einerseits im Jahresverlauf die Vegetation kurzhalten und damit die maschinelle Pflege ersetzen, andererseits müsse die Fläche deren Futterversorgung gewährleisten.

Markdorf Kleine Glücksmomente zum Greifen nah: Ein Ausflug ins Hepbacher-Leimbacher Ried verspricht Naturerlebnis ohne lange Anfahrt Das könnte Sie auch interessieren

Von dem Projekt erhoffe man sich verschiedene Vorteile, informiert das Landratsamt weiter. Die untere Naturschutzbehörde sehe dieses neue Beweidungsprojekt als Beitrag zur Stützung und Entwicklung der Insektenvielfalt. Die anderen Beweidungsprojekte auf kreiseigenen Flächen zeigten bereits eindrückliche Erfolge. So können im nördlichen Ried seit fast zwei Jahrzehnten urtümliche Heckrinder bei der Landschaftspflege und Vögel vom Aussichtspunkt Hutwiesen beobachtet werden. Mithilfe des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) Markdorf sowie der Stadt Friedrichshafen sind neben der dortigen Vogelhütte in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Wegen entstanden, die einerseits Einblicke in die Landschaft ermöglichen, andererseits zu Schau-Biotopen, wie den Tümpeln mit einer neuen Plattform westlich der Deponie Weiherberg, führen. Informationstafeln entlang der Wege geben Einblicke in die Ziele des Naturschutzprojektes.

Zum „Wander- und Naturerlebnis Hepbacher-Leimbacher-Ried“ gibt es Info-Flyer im Umweltschutzamt des Landratsamts sowie bei der Stadt Friedrichshafen, Ortsverwaltung Kluftern und der Tourist-Info am Stadtbahnhof.