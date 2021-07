Friedrichshafen vor 1 Stunde

Hochhaus an der Friedrichstraße ja oder nein? Der Gemeinderat entscheidet im Juli

Nach der Ballonaktion fordert die Bürgerinitiative in einem offenen Brief den Gemeinderat auf, das Hochpunkt-Konzept an der Friedrichstraße endgültig fallen zu lassen. Das Hotel-Projekt mit zwölf Geschossen sprenge „jeden städtebaulichen Rahmen“ in diesem Viertel. Es sei der Eindruck entstanden, die Stadt wolle den Investoren den Weg ebnen.