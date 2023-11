Verborgenes hat eine besondere starke Wirkung. Davon ist Luiza Margan überzeugt: „Wenn etwas nicht aufgearbeitet wird, sind die Einflüsse noch stärker“, sagt sie. Margan ist Stipendiatin der ZF-Kunststiftung. Ihre Ausstellung „Cache“ spielt auf vielfältige Weise mit Sichtbaren und Verborgenem, mit geheimer Kommunikation und öffentlicher Darstellung.

Das Thema ihrer Arbeit ist die Zeit des Nationalsozialismus in Friedrichshafen. Vor allem interessiert sie das V2-Testgelände in Raderach, die Außenstelle des Konzentrationslagers Dachau und der Widerstand gegen das Regime. „Niemand wollte damals von dem Testgelände gewusst haben, dabei war der Lärm der Explosionen bis in die Schweiz zu hören“, sagt Margan. Auch heute komme das Gedenken an dieses dunkle Kapitel der Stadtgeschichte zu kurz, findet sie.

Im Verborgenen musste auch der Widerstand gegen den Nationalsozialismus bleiben. Florian Endraß etwa versteckte Flugblätter und Nachrichten in Fahrradschläuchen. „Er hat mit Personen in ganz Europa kommuniziert“, sagt Margan. Bei diesem Thema vermisst sie mehr Anerkennung für den kommunistischen Widerstand. „Sie haben alle mit ihrem Leben dafür bezahlt.“

Bildsprache als Erinnerung

Verborgene Botschaften und verdrängte Geschichten finden sich in der Bildsprache der Ausstellung wieder. An den Wänden hängen Bilder, in denen Fahrradschläuche sich durch weißen Schallschutzschaumstoff schlängeln. Sie erinnern an Zeichnungen und weisen auf die Blaupausen hin, die Regimegegner aus den Rüstungsfabriken schmuggelten.

Das Material ist eine Anspielung auf die doppelte Geheimhaltung von Regierenden und Widerstand. Zwei Wände sind mit Erde aus Raderach braun bemalt, sie holen so das Grauen dieses Ortes in die Ausstellung.

Metallene Spinde stehen im Raum, sowohl Alltagsgegenstände von Arbeitern als auch Raum für Privates oder Geheimes. Ihre Türen sind zum Teil geöffnet – „Widerstand“ steht in einem als Faksimile aus einem Flugblatt von Fridolin Endraß, „Freiheit“ verlangt ein anderer in der Handschrift von Sophie Scholl. Außerdem liegen Bücher darin, die vom Kampf gegen den Nationalsozialismus erzählen und daran beteiligte Personen vorstellen. „Jeder Besucher ist eingeladen, in diesen Büchern zu lesen“, sagt Margan.

Schließlich wendet sich die Ausstellung nach draußen – im Fenster zur Seepromenade warnt eine rote Neonschrift: „There is always someone watching you from this tower.“ Übersetzt: Von diesem Turm aus beobachtet dich immer jemand.Auch der Hafen als mögliches Tor zur Schweiz hat seine Geschichte.

„Hier kamen Menschen an, die fliehen wollten, und sie hatten Angst“, sagt Margan. Am Hafen warteten Zoll und Polizei und jenseits des Sees ein möglicherweise ablehnendes Aufnahmeland.

Regina Michel, Geschäftsführerin der ZF Kunststiftung, gefällt vor allem die subtile Bildsprache der Künstlerin: „Es geht ihr um die Sichtbarkeit von Geschichte im öffentlichen Raum: wer gedenkt wessen, welche Bedeutung hat das für die Identität eines Orts und wie wirkt es sich auf die Lebens- und Wirtschaftsweise heute aus.“

Regina Michel hat Luiza Margan bei ihren Recherchen vor Ort und in Archiven unterstützt.