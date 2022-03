Seit Wochen sammeln Jaroslaw Jasinski und seine Frau Agniezka Jasinska in der Dornierstraße unermüdlich Spenden für die Ukraine und bringen sie auch selbst nach Polen. Inzwischen hat sich das herumgesprochen. Um das Ehepaar hat sich ein kleines Netzwerk von Helfern gebildet, das inzwischen auch bereits Geflüchtete mit nach Deutschland genommen hat.

Statt einfach loszufahren, tun sich Spendensammler zusammen

Wie die Häfler hatten Gabriel McCloskey, Katharina Schaer und Dirk Hanschur in ihren Heimatorten Karlsruhe und Wangen bereits Spenden und Fahrzeuge organisiert. Was fehlte, waren Kontakte nach Polen und eine zuverlässigen Liefermöglichkeit bis in die Ukraine. Einfach planlos an die Grenze zu fahren, das war ihnen klar, macht keinen Sinn. „Sie haben mich irgendwie im Internet entdeckt, vermutlich über den SÜDKURIER-Artikel„, sagt Jaroslaw Jasinski.

Man fand schnell zueinander. Am 10. März fuhren die Helfer erstmals als Team ins polnische Glogów. Eines der Fahrzeuge, die bis unters Dach mit Spenden beladen waren, war ein Kleinbus, in dem auf dem Rückweg nach Deutschland auch Geflüchtete Platz fanden. So sind Jasinski zufolge drei Familien mit Kindern, insgesamt acht Menschen, nach ihrer Flucht aus Kiew und Charkiv sicher in Deutschland angekommen.

Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine bereits vorab organisiert

Die Unterbringung der geflüchteten Familien hatten die jungen Leute aus Karlsruhe und Wangen bereits vorab im Freundeskreis organisiert. Es habe sich aber auch schon eine Frau in Fischbach gemeldet, die bereit sei, Geflüchtete aufzunehmen, schildert Jasinski. Unterstützung komme außerdem von einer christlichen Stiftung aus dem schweizerischen Altstätten, die wiederum über Gabriel McClosey aus Kempten auf die Helfer aufmerksam geworden ist.

Ende März ist eine Fahrt mit drei Kleinbussen geplant

All das hat so gut geklappt, dass das Helferteam jetzt plant, Ende März mit drei Kleinbussen voller Hilfsgüter ins polnische Glogów zu fahren. Dort werden die Spenden abgeladen und sortiert, Transportunternehmerin Alicia Wasilewska-Montiantowicz bringt die Hilfsgüter dann ins ukrainische Lwiw. Anschließend können bei den Helfern theoretisch mehr als 20 geflüchtete Menschen mitfahren. Wer Unterkünfte für Geflüchtete anbieten kann oder spenden möchte, findet hier eine Reihe von Anlaufstellen und Möglichkeiten. Jaroslaw Jasinski ist unter Telefon 01 75/9 19 40 37 erreichbar.