Groß und rot strahlt der Granatapfel – auf Türkisch „Nar“ genannt – den Kunden über dem Eingang des Supermarkts in Jettenhausen an. Kistenweise türmt sich das Obst vor dem Geschäft und bringt südländisches Flair nach Friedrichshafen.

Seit wann gibt es das Geschäft?

Der türkische Lebensmittelladen ist ein Familienunternehmen. Begonnen habe alles mit dem Vater, erzählt Aysel Yildiz. 1984 habe er ein Tante-Emma-Lädchen in der Paulinenstraße eröffnet und mit dem VW-Bus aus dem Urlaub in Anatolien Hülsenfrüchte und andere landestypischen Lebensmittel mitgebracht.

Aysel Yildiz, in Friedrichshafen geboren, machte zunächst eine Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin. Erst als in der Rheinstraße 2008 der Nar-Supermarkt entstand, übernahmen sie, ihr Mann und ihre Brüder das Geschäft. Zwei Jahre später eröffneten sie die kleine Minimarkt-Filiale in der Heinrich-Heine-Straße, 2014 eine Filiale in Ravensburg und 2015 in Biberach.

Weltweit shoppen, ganz lokal Friedrichshafen bietet eine Vielfalt an internationalen Geschäften. Im Rahmen der kleinen Serie „Weltweit shoppen – ganz lokal“ besucht der SÜDKURIER einige Läden vor Ort und findet heraus, was es dort zu kaufen gibt.

Als ihnen der Vermieter in der Rheinstraße unerwartet kündigte, musste die Familie auf die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten mit Parkmöglichkeiten gehen. 2020 bekamen sie das Objekt in Jettenhausen angeboten. Dankbar ist die 50-Jährige auch ihren vielen Stammkunden, die dem Geschäft trotz Umzug in einen anderen Stadtteil treu blieben. Viele Deutsche seien darunter, berichtet die 50-Jährige, Bürger türkischer und arabischer Herkunft und viele Kunden aus dem osteuropäischen Raum.

Aysel Yildiz ist Geschäftsführerin der Nar Supermarkt GmbH. | Bild: Anette Bengelsdorf

Was gibt es zu kaufen?

Regionales Obst bezieht der Supermarkt seit vielen Jahren von einem Familienbetrieb in Hirschlatt, das Lammfleisch wird frisch geschlachtet aus Baden-Württemberg geliefert. Neben Lamm liegen Rind- und Hühnerfleisch in der Fleischtheke der Filiale in der Jettenhausener Pacellistraße, im Winterhalbjahr auch fangfrischer Seefisch aus Italien.

Dazu sind alle Gewürze des Orients im Angebot, Oliven, Käse, Wurst und die typischen türkischen Knabbereien neben Schwarztee und Kaffee. Artischocken, Auberginen, Paprika, Spinat, Salat – neben alltäglichem Gemüse findet der Kenner auch Okraschoten oder grüne Pferdebohnen in der gekühlten Gemüseabteilung. Melonen kommen aus Griechenland, Pfirsiche, Aprikosen, im Winter Orangen, Mandarinen Grapefruit und Granatäpfel vielfach aus der Türkei.

Was sind die Herausforderungen?

Für die Zukunft wünscht sich Aysel Yildiz eine größere Immobilie mit Parkmöglichkeiten, damit sie ihr Sortiment auch in Friedrichshafen dauerhaft attraktiv präsentieren könne.