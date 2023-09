Am Samstag ist Rhine Clean Up: Von der Quelle bis zur Mündung tragen Helfer an den Ufern des Rheins Müll zusammen. In Friedrichshafen organisiert der Ortsverband der Grünen die Seeputzete: In kleinen Teams wird am Ufer und im Stadtgebiet gesammelt. Handschuhe, Greifzangen und Müllsäcke werden gestellt, die Helfer sollten wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk tragen.

Helfer fand kompletten Rollbraten

Désirée Köhler ist schon seit Jahren im Organisationsteam, sie kann sich an einige kuriose Funde erinnern: „Wir hatten schon ausgeschlachtete Motorräder und immer wieder Fahrräder. Einmal haben Helfer einen kompletten Rollbraten gefunden, das war nicht so lecker.“ Im vergangenen Jahr sammelten rund 100 Häfler Helfer über 700 Kilogramm Müll.

Ganze Familien haben 2022 trotz mäßigem Wetters mitgesammelt. | Bild: Corinna Raupach

Der Umwelt schadet vieles davon: Zigarettenkippen enthalten giftige Chemikalien wie Blei, Arsen und Cadmium, Plastikverpackungen gelangen über den Rhein ins Meer und schaden Tieren und Pflanzen. Der bedenklichste Fund in Friedrichshafen war ein Koffer mit Chemikalien im Riedlewald. „Das einzig Gute war, dass er fest verschlossen war“, sagt Köhler. Sie will mit der Aktion Aufmerksamkeit für die Vermüllung am Ufer und in der Stadt erzeugen und ein Umdenken in Bezug auf den Umgang mit der Umwelt bewirken.

Auch in Langenargen wird gesammelt

Auch Langenargen ist dieses Jahr wieder dabei. Sammelwillige treffen sich zum Langenargen Clean Up um 9.30 Uhr am Seewiesenstrand vor dem DLRG-Vereinsheim und sammeln im Uferbereich des Bodensees. Auch hier werden Müllsäcke und Handschuhe gestellt und feste Schuhe empfohlen. Für Helfer, die sich bis Mittwoch anmelden, spendiert die Gemeinde Langenargen anschließend eine kleine Stärkung.

Die Seeputzete in Lindau wird dagegen wegen des hohen Wasserstands verschoben. Dort organisiert die Kreisgruppe des BUND Naturschutz in Bayern die Säuberungsaktion. Gebietsbetreuerin Isolde Miller rechnet mit einem neuen Termin in November: „Die Aktion soll ja auch einen Effekt haben. Wenn ich viele Helfer bekomme, die dann nichts sammeln können, weil das Ufer überschwemmt ist, dann macht das keinen Sinn.“

An den Sammelpunkten werden Handschuhe und Müllsäcke ausgeteilt. | Bild: Corinna Raupach

Desirée Köhler aus Friedrichshafen sieht das anders: „Direkt am Ufer ist der Wasserstand sicher ein Hindernis, aber es ist genug Müll da. Wir sammeln ja nicht nur direkt am Wasser, sondern auch im Stadtgebiet.“ In Friedrichshafen wird in folgenden Gebieten gesammelt: Hinterer Hafen, Graf-Zeppelin-Haus und Uferanlage, Riedlewald, Strandbad, Landratsamt, Frei- und Seebad Fischbach, CAP-Rotach, Seemoos und Jägerhaus (Spicy Grill).