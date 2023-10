Wer bislang am Wochenende nachts in Friedrichshafen auf Nahrungssuche war, hatte extrem wenig Auswahl. Die meisten Gastronomen schließen ihre Küche weit vor 0 Uhr. Seit einigen Wochen gibt es allerdings eine Alternative zum Fast-Food-Restaurant mit dem goldenen M-Logo: den Döner King. Hinter dem Angebot stehen Umut Örgerin und Yasemin Dalici. Freitags und samstags haben sie bis 3 Uhr geöffnet. Und sie richten sich keineswegs nur an Nachtschwärmer.

Gegrilltes Gemüse, Fetakäse: Auch für Vegetarier gibt es leckeres Angebot. | Bild: Benjamin Schmidt

Schon in der Stadt bekannt

Örgerin ist kein Unbekannter bei Liebhabern türkischer Küche. Er ist seit 17 Jahren in der Branche beschäftigt, vor knapp zwei Jahren eröffnete der heute 38-Jährige seinen ersten Imbiss. Die Bude stand an der Löwentaler Straße. „Ich war immer dort, auch wenn es minus zehn Grad draußen hatte“, erzählt Örgerin. Schon damals sagte er dem SÜDKURIER: „Mein Ziel ist, hier in Friedrichshafen ein türkisches Restaurant mit großen Menüs zu eröffnen.“ Seit August nun ist er seinem Traum ein ordentliches Stück näher gekommen: Mit einem Bistro, in dem er türkische Spezialitäten – aber auch Pizza – anbietet.

So sieht der Laden von außen aus. | Bild: Benjamin Schmidt

Gute Bewertungen im Netz

Obwohl der Laden zunächst etwas abseits zu liegen scheint, kommen die Kunden zu Umut Örgerin und seiner Verlobten Yasemin Dalici. Örgerin: „Ich pflege einen engen Kontakt zu meinen Gästen.“ So sei er auch an die neuen Verkaufsräume gekommen: „Mein jetziger Vermieter hat oft bei mir gegessen – und mir letztlich den Laden angeboten.“ Tatsächlich hält Örgerin mit vielen, die kommen, erst mal ein Pläuschchen. Auch die Rezensionen auf Google sind nahezu durchwegs positiv. Ein Kunde lobt etwa: „unglaublich freundlicher Besitzer“. Bei knapp 500 Bewertungen hat der Döner King 4,9 von 5 möglichen Punkten.

Der einstige Imbisswagen soll künftig als Grillstation dienen. | Bild: Benjamin Schmidt

Döner, Pizza mit selbstgemachter Soße, Adana-Toast mit türkischer Wurst: Das Angebot kann sich durchaus sehen lassen. Nur eines ist – trotz der langen Öffnungszeiten – nicht im Angebot: Alkohol. „Hier sollen sich alle wohlfühlen“, betont Örgerin. Daher verzichte er lieber auf mögliche Zusatzeinnahmen. „Aber die Kunden wissen das – und fragen auch nachts nicht danach.“ Was es bislang auch noch nicht gibt, ist ein Lieferangebot – doch auch das soll kommen. Yasemin Dalici sagt: „Es ist schwierig, Personal zu finden.“ Sie arbeitet im Laden, neben ihrem Hauptberuf als Bürokauffrau. Gemeinsam mit Umut Örgerin verfolgt sie nun den Traum: Irgendwann ein großes Restaurant in der Stadt.