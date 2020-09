Friedrichshafen vor 5 Stunden

Hier entstehen sechs Häuser mit 92 Wohnungen: Ein Blick auf die Baustelle in Allmannsweiler

Ende 2021 sollen sie fertig sein: sechs Wohnhäuser in der Eintrachtstraße in Friedrichshafen. In den Gebäuden entstehen zahlreiche Wohnungen, die ersten Vermietungsgespräche beginnen voraussichtlich im Sommer. Der SÜDKURIER hat sich auf der Baustelle umgesehen.