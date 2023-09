Ein Senior aus dem Friedrichshafener Teilort Ittenhausen steht im Verdacht, seine Frau erschossen zu haben. Kriminalpolizei Friedrichshafen und Staatsanwaltschaft Ravensburg ermitteln gegen den 83-Jährigen. Der Senior befindet sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Was ist geschehen?

Schussverletzung im Kopf

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs wurde über Notruf mitgeteilt, dass eine 84 Jahre alte Frau sich angeblich selbst umgebracht habe und nun tot in ihrer Wohnung in Friedrichshafen-Ittenhausen liege, berichten die Ermittlungsbehörden. Beim Eintreffen der Polizisten fanden diese die Frau mit einer Schussverletzung im Kopf vor.

Obduktion erhärtet Verdacht

Bereits im Rahmen der Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes ergaben sich erhebliche Zweifel an der ursprünglichen Darstellung, heißt es seitens Staatsanwaltschaft und Polizei weiter. Eine Obduktion habe den Verdacht erhärtet; dass eine zweite Person beteiligt gewesen sein muss. „Die Frau ist definitiv an der Schussverletzung gestorben“, erklärt eine Polizeisprecherin auf SÜDKURIER-Nachfrage am Freitag. Nach bisherigen Ermittlungen müsse daher von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden.

Bodenseekreis/Kreis Sigmaringen Über 30.000 Straftaten 2022 – der höchste Wert seit zehn Jahren Das könnte Sie auch interessieren

Der in derselben Wohnung lebende Partner der 84-Jährigen wurde noch in der Nacht festgenommen. „Es besteht ein dringender Tatverdacht gegen ihn“, sagt die Sprecherin. Ein Richter ordnete am Donnerstag die Untersuchungshaft an.

Keine offiziell registrierte Waffe

Jetzt ermittelt die Polizei zu den genauen Umständen der Tat und einem möglichen Motiv. „Ob das Motiv in der Partnerschaft lag, wissen wir noch nicht“, erklärt die Sprecherin. Zur Tatwaffe will die Polizei sich im Moment aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. Allerdings, so erläutert die Sprecherin, sei auf den Mann keine Waffe registriert gewesen. Wie sich der mutmaßliche Täter die Waffe verschafft hat, ist also noch unklar. Fest steht: Der Mann ist zwar hochbetagt, aber laut Polizei nicht dement.