Wie große Stars sind nun die Handballer von den Blisshards, HSG Friedrichshafen/Fischbach, auf Stickern verewigt. 276 Sammelbildchen gibt es insgesamt von den großen und kleinen Spielern. Dabei haben alle begeistert mitgemacht, sagt Fotograf Alex Hoth. „Es haben nur ganz wenige abgesagt und die hatten plausible Gründe“, sagt er. Einfach nur wegen „keine Lust“ habe niemand nicht ins Sammelalbum wollen. „Besonders die Kinder waren voller Begeisterung dabei“, schildert er.

Unterstützung für die Jugendarbeit

So seien die Bilder der Kleinsten am schnellsten im Kasten gewesen. Sieben Tage hat er insgesamt fotografiert, ehrenamtlich gegen Aufwandspauschale. Die Idee zur Aktion hatte Marcel Speth von der HSG, die Blisshards wollen damit vor allem die Jugendarbeit unterstützen. Kommuniziert hätten sie die Aktion an die Mitglieder im April, organisatorisch sei es aber schon im Februar losgegangen. Ruben Röhner übernahm dabei die Federführung.

Ruben Röhner (links) hat die Aktion federführend geleitet, Marcel Speth hatte die Idee zu ihr. | Bild: Lena Reiner

„Wir hatten im Mai die Fototermine, dann kam die Nacharbeit. Das hat alles schon seine Zeit gedauert“, blickt er zurück. Und die letzten Wochen vorm Verkaufsstart? „Das war einfach eine riesige Vorfreude“, beschreibt er. Speth ergänzt: „Es haben vielleicht gerade mal zwei Handvoll Nein gesagt, alle anderen waren sofort dabei bei den Fotos.

Die kleinen und großen Handballer sind alle auf den Sammelbildchen verewigt. | Bild: Lena Reiner

Beim Verkaufsstart am Samstag war er von der Resonanz positiv überrascht: „Ich hätte nicht gedacht, dass es so losgeht. Manche haben bereits 60 Euro ins Sammeln investiert und sind schon auf einem guten Weg, das Album zu füllen.“ Komplett voll habe es freilich noch niemand. Auch Speth teilt diese Beobachtung und sagt: „Ich dachte ja, unsere Spieler kommen und kaufen anstandshalber ein Heftchen, aber es war deutlich mehr Interesse da.“ Um die letzten Lücken zu füllen oder doppelte Sticker loszuwerden, seien dann auch Tauschbörsen geplant, verrät er.

Wo gibt es die Sticker?

Die Sticker sind bis zum 10. November in den Edeka-Filialen in Fischbach und Ailingen erhältlich. Das Sammelheft kostet 5 Euro – dabei sind für den Start bereits zwölf Sticker. 2 Euro pro Heft kommen dabei dem Verein zugute. Ein Stickerpäckchen mit fünf Sammelbildchen liegt bei 1 Euro. Obendrein sollen ab Ende September Tauschbörsen stattfinden; genaue Termine folgen noch. Die erste Tauschbörse wird in Fischbach sein.