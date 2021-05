Direkt am Kreisimpfzentrum hält die Linie 5, die von Klinikum bis Messe einen großen Teil des Stadtgebiets Friedrichshafens abdeckt. So könnten Häfler, die unterwegs zum Impfen sind, auf ihr Auto oder Fahrrad verzichten und auch bei leichter Kreislaufschwäche auf dem Rückweg sicher nach Hause kommen. Doch wird die Linie in diesem Bereich kaum genutzt, wie auch Stadtverkehrssprecher Sebastian Dix bestätigt: „Die Linie 5 ist derzeit auf dem Ast Allmannsweiler – (Impfzentrum –) Messe schwach ausgelastet. Sie verkehrt ja dort im Halbstundentakt.“

Gedacht gewesen sei der Teil dieser Linie als Verstärkung für Messen sowie als Zubringer für die Arbeitsplätze bei Zeppelin, Messe und weiteren Unternehmen: „Aufgrund fehlender Messen und Homeoffice ist die Auslastung noch schwächer als sonst. Die Haltestelle Impfzentrum hat die Stadt Friedrichshafen sehr schnell als komfortables Provisorium eingerichtet“, so Dix. „Wir haben mit Unterstützung der Stadt Friedrichshafen die Haltstelle eingerichtet und fahren sie dank einer kleinen Fahrplanumstellung auch in dichtem Takt an. Damit geben wir allen die Möglichkeit, mit dem Bus bequem und komfortabel das Impfzentrum zu erreichen.“

Der Fahrplan Die Linie 5 fährt zu den üblichen Taktzeiten: Montag bis Freitag zwischen zirka 5 und 20 Uhr, Ankunft am Impfzentrum jeweils zur Minute .27 und .57, Samstag von 7 bis 19 Uhr, Ankunft zur Minute .10 und .40, sowie Sonntag von 7.30 bis 20 Uhr im 2-Stunden-Takt, Ankunft zur Minute .57.

Zumindest für Verunsicherung könnte die Navigations-App der Deutschen Bahn sorgen. Fast den gesamten Tag lang ist darüber sowie auch über die Onlineauskunft zur Haltestelle Kreisimpfzentrum aktuell zu erfahren: „Halt entfällt“. Von dieser Anzeige sollten sich Fahrgäste aber nicht abschrecken lassen, denn: Der Bus hält sehr wohl.

Die Fahrplanauskunft warnt, dass der Halt entfalle, auch wenn in der Praxis der Bus sehr wohl die Haltestelle anfährt. | Bild: Screenshot/Lena Reiner

Die Pressestelle der Deutschen Bahn erklärt auf Anfrage: „Bei der von Ihnen geschilderten Meldung handelt es sich in der Tat um eine Fehlermeldung. Wir haben den Hinweis sofort an den zuständigen Fachbereich weitergeleitet, der das Problem schnellstmöglich beheben wird. Wir entschuldigen uns bei allen Fahrgästen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.“ Bleibt also der Tipp: Vertrauen Sie dem Aushangfahrplan, wie ihn der Häfler Stadtverkehr zur Verfügung stellt.