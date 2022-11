von Maike Stork

Kopfsteinpflaster, Bordsteinkanten, Treppen: Das sind Dinge, über die sich die meisten Menschen keine Gedanken machen müssen. Warum auch? Sie können sie mit wenigen Schritten überwinden. Anders sieht es bei Menschen mit Behinderung aus. Es sind kleine Details, die sie vor unüberwindbare Herausforderungen stellen können. Ungefähr 100 solcher Barrieren wurden in den vergangenen sechs Jahren in Friedrichshafen beseitigt. Ihre Bilanz haben Vertreter der Stadt stolz bei einem Treffen mit den SÜDKURIER vorgestellt.

Hauptverantwortlich für die Baumaßnahmen ist Freddy Pfleiderer. Seit Februar 2017 engagiert sich der alteingesessene Häfler ehrenamtlich als Behindertenbeauftragter der Stadt. „Inzwischen hat sich hier viel verändert“, erzählt er, „die Stadt ist deutlich barrierefreier geworden.“ Und Pfleiderer weiß, wovon er spricht: Seit fast 20 Jahren sitzt der heute 59-Jährige im Rollstuhl. Grund dafür war ein Autounfall.

Schon kleine Maßnahmen können Alltag erleichtern

Meist sind es nur minimale Maßnahmen, die den Alltag für körperlich Eingeschränkte erleichtern. So habe die Stadt 2020 die Bushaltestelle Haselweg im Osten der Stadt behindertengerechter gemacht. „Zwischen den Sitzen und der Bordsteinkante war nicht genügend Platz für Rollstuhlfahrer“, erklärt Pfleiderer. Auch Leitsysteme für Sehbehinderte gab es nicht. Durch Bauarbeiten wurde die Haltestelle verbreitert und mit einem Leitsystem versehen.

Die Bushaltestelle vorher (links): Der Abstand zwischen der Bordsteinkante und den Sitzen war für Rollstuhlfahrer zu gering. So sieht die Haltestelle heute aus (rechts): Breiter und mit einem weißen Streifen – dem sogenannten Leitsystem für Sehbehinderte oder Blinde – versehen. Nun ist sie sicherer für Menschen mit Behinderung. | Bild: Stadt Friedrichshafen

Andere Maßnahmen der Stadt waren beispielsweise die Anbringung von verstellbaren von Haltegriffen in Toiletten und Duschstangen in Bädern, die Herabsetzung von Parkscheinautomaten auf Rollstuhlhöhe, die Abflachung von Bordsteinen oder die verlängerte Betriebszeit von Ampeln, welche auf den täglichen Wegen von Sehbehinderten liegen.

Barrierefreiheit soll zukünftig mehr mitgedacht werden

In Zukunft sollen so viele kleine Verbesserungen gar nicht mehr nötig sein. Denn bei neuen Baumaßnahmen verlasse man sich heute fast immer auf die Expertise des Behindertenbeauftragten, sagt Stadtsprecherin Monika Blank. Nur so könne man Barrierefreiheit garantieren.

Es sei sehr wichtig, einen Experten zu haben, der seine Erfahrungen aus erster Hand weitergibt, findet Pressesprecherin Monika Blank. So könne man zukünftige Stadtprojekte barrierefrei bauen. | Bild: Stadt Friedrichshafen

Freddy Pfleiderer habe regelmäßig Kontakt zu Menschen mit den verschiedensten Behinderungen – darunter zum Beispiel auch zu Sehbehinderten, erzählt er. Durch den ständigen Austausch mit ihnen könne er auch ihre Anliegen an die Stadtverwaltung weitergeben.

Ob das aber immer so klappt, ist nicht ganz sicher, gibt Pfleiderer zu. Denn die Bedürfnisse von etwa Sehbehinderten und Gehbehinderten seien nicht dieselben. Da komme es immer wieder zu Interessenskonflikten, meint der 59-Jährige. So beispielsweise bei Bordsteinen. „Sehbehinderten dienen sie als Orientierung und für Rollstuhlfahrer sind sie ein Hindernis.“ Daher müsse auch hier ein Kompromiss gefunden werden. „Mit dem Kopf durch die Wand, das geht nicht“, so der Behindertenbeauftragte.

Weitere Maßnahmen in Planung

Inzwischen teilt der Häfler sein Fachwissen nicht mehr nur mit der hiesigen Stadtverwaltung. Denn seit Juli dieses Jahres ist der 59-Jährige stellvertretendes Mitglied des Landesbeirats für die Belange von Menschen mit Behinderungen.

Auf diese Beförderung sei er sehr stolz, sagt Freddy Pfleiderer. Auch Erster Bürgermeister Fabian Müller findet: „Es ist schön zu sehen, dass seine Kompetenz auch auf Landesebene wertgeschätzt wird.“ Schließlich kündigt Freddy Pfleiderer an: „Wir haben noch einige große Projekte in Planung.“ Die stelle er aber beim nächsten Pressetermin vor.