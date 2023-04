Sieben Start-ups, zahlreiche Geldgeber: Der erste Investor Summit der Zeppelin-Universität orientierte sich am Montag an der Sendung „Die Höhle der Löwen“. Ziel des Formats ist es, junge Unternehmen der Region mit Geldgebern zusammenzubringen.

Zu Besuch am Seemos-Campus waren dann einige Bekannte: Philip Kleiner, Mitbegründer des Lieferdienstes FritziFrisch (ehemals Frida Frisch), Julia Zimmermann und Timon Sutter von Konstanzer Gesundheits-Start-up Eversion Technologies und auch das Konstanzer Roboter-Start-up Organifarms. Ihnen gegenüber saßen die Geldgeber, darunter etwa Gründer und Geschäftsmann Sven Schulz aus Ravensburg, Chemie-Unternehmer Werner Deuring aus Bregenz oder Bauelement-Produzent Lothar Seybold von Rafi aus Ravensburg. Welche Ideen haben sie überzeugt?

1. Die Klimafabrik

„Das Thema Klimaschutz wird künftig wettbewerbsentscheidend sein.“ Davon ist Buchautor David Nelles (“Kleine Gase – Große Wirkung: Der Klimawandel“) überzeugt. Mit seinem Unternehmen Klimafabrik bringt er eine Online-Lernplattform an den Start, auf der Betriebe ihre Mitarbeiter fit machen für den betrieblichen Klimaschutz. An den Start gehen soll das Produkt im Jahr 2024, die Vorbereitungen laufen. Hierfür braucht er 200.000 Euro an Investoren-Kapital. Investor Sven Schulz zeigte sich interessiert: „Wir werden auf euch zukommen.“

Investor Sven Schulz (mit Mikro) stellte viele Fragen. | Bild: Benjamin Schmidt

2. MyFeld

Der Schweizer Raphaell Schär präsentierte seine Plattform MyFeld. Mit der war er bereits in der Schweizer Variante von „Die Höhle der Löwen“. Seine derzeit 180 Kunden mieten sich über die Webseite ein Feld, auf dem Bauern Gemüse nach Wunsch anbauen. Die User können ihren Pflanzen per Webcam beim Wachsen zuschauen, künftig soll das auch bei Hühnern und Kühen möglich sein. Nun soll das Konzept nach Deutschland kommen – dafür brauchen die Gründer 500.000 Euro. So ganz überzeugt waren die Investoren nicht. Sven Schulz empfahl: „Gewinnen Sie zunächst mehr Kunden in der Schweiz – und machen Sie erst dann den Schritt nach Deutschland.“

Wann fließt Geld? Bei Veranstaltungen wie dem Investor Summit werden Finanzierungszusagen selten vor Ort gemacht. Vielmehr geht es darum, Geldgeber und Gründer zu vernetzen. Im Laufe des weiteren Austauschs werden dann Umfänge der Investitionen und Konditionen verhandelt. Zudem wollen sich beide Seiten besser kennenlernen, bevor sie längerfristige geschäftliche Beziehungen eingehen.

Hören gut zu bei der Präsentation von My Feld: Sven Schulz (links) von der Schulz Group aus Ravensburg, Alois Flatz von Flatz & Partners aus Vaduz und Günter Hagspiel von der Guntha GmbH aus Schwarzach in Österreich. | Bild: Benjamin Schmidt

3. FritziFrisch

Das Konzept von FritziFrisch ist in der Region bekannt. Das Salemer Start-up bietet auf seiner Seite eine breite Auswahl an Produkten. Der Wocheneinkauf beim Supermarkt soll damit entfallen. Gründer Philip Kleiner will bald in Konstanz durchstarten – und später im gesamten deutschsprachigen Markt. „Momentan stagniert unser Umsatz bei 120.000 Euro“, räumte Kleiner ein. Das liege am zu kleinen Lager. In Summe braucht der Betrieb 1,85 Millionen Euro. „Die Investitionsrunde ist schon fast durch“, so Kleiner. Ein kleiner Teil sei allerdings noch zu vergeben. Richtig begeistert waren die Investoren nicht. Der Österreicher Alois Flatz empfahl: „Schließen Sie sich früh mit Wettbewerbern zusammen.“ Bei Flixbus habe das hervorragend funktioniert.

Philip Kramer von FritziFrisch stellt sein Konzept eines Lieferdienstes für Dinge des täglichen Bedarfs vor. | Bild: Benjamin Schmidt

4. Gymo

Sebastian Duelli und Noah Mixson wollen den Markt der Fitnessstudios revolutionieren. Betreiber von Sportketten sollen ihre App nutzen, um ihre Mitglieder zu betreuen und Abläufe zu organisieren. Fünf Kunden haben die Österreicher bereits. Duelli: „Momentan werden in den Studios zahlreiche Anwendungen genutzt. Wir glauben, das geht einfacher.“ Von den Investoren wünschen sich die Gründer 200.000 Euro, etwa um Software-Entwickler einzustellen. Einige der Geldgeber zeigten sich interessiert – störten sich allerdings an den mit 4 Millionen Euro hoch angesetzten Unternehmenswert. Mit ihren 200.000 Euro bekämen sie so lediglich einen Anteil von fünf Prozent am Betrieb. Das ist ihnen zu wenig.

Gymo heißt die Lösung, die Noah Mixson (links) und Sebatsian Duelli den Investoren präsentiert haben. | Bild: Benjamin Schmidt

5. Eversion Technologies

Geht das Konzept von Julia Zimmermann und Timon Sutter auf, könnten sie künftig sehr erfolgreich sein. Ihr Unternehmen Eversion Technologies entwickelt Schuhsohlen, die den Gang ihrer Träger analysieren. Fehler im Bewegungsapparat sollen so identifiziert und beseitigt werden. Rückenschmerzen, Hüftschmerzen und ähnliche Volkskrankheiten wollen sie so bekämpfen – ein riesiger Markt. Von den anwesenden Geldgebern wünschten sie sich ergänzend zu einer bereits laufenden Förderung 160.000 Euro. Das Konzept stieß auf Zuspruch: Jochen Herdrich von Futury Capital gab zu: „Das würde ich gerne selbst machen.“ Sven Schulz kündigte an: „Ich kann mir gut vorstellen, dass wir den Kapitalbedarf auffüllen.“

Julia Zimmermann und Timon Sutter können künftig vielen Schmerzpatienten Linderung verschaffen. | Bild: Benjamin Schmidt

6. Optocycle

Einen weiteren großen Markt hat Lars Wolff von Optocycle aus Tübingen im Visier. „Wir befassen uns mit Bauschutt und mineralischen Rohstoffen.“ Das Konzept: Spezielle Kameras analysieren per Software Abfälle, die per Lastwagen bei Entsorgungsbetrieben ankommen. Dadurch erfahren die Verantwortlichen, was genau geladen ist. Anstatt die Stoffe zu entsorgen, können sie recycled werden. Ein Gewinn für die Betriebe – und auch für die Umwelt. Nun braucht das Start-up zunächst 300.000 Euro, mehr Finanzbedarf ist bereits angekündigt. Chemie-Unternehmer Deuring zeigte sich interessiert. Auch Bauelement-Produzent Lothar Seybold kündigte an: „Ich will mit Ihnen nachher reden.“

Lars Wolff präsentiert. Und die Investoren Jochen Herdrich (links), Martin Buck, Lothar Seybold und Werner Deuring hören gut zu. | Bild: Benjamin Schmidt

7. Organifarms

Zum Ende präsentierten Dominik Feiden und Hannah Brown ihre Gründung: Organifarms bietet einen Roboter an, der Beeren pflückt – in Zeiten von Fachkräftemangel ein ziemlich vielversprechendes Konzept. Das Team entwickelt die Software und einige Teile von Roboter „Berry“, fünf Betriebe haben bereits Verträge unterzeichnet. „Zunächst wird er in Gewächshäusern eingesetzt“, erläuterte Dominik Feiden. Auf Feldern arbeiten könne das Gerät noch nicht.

Viel Aufmerksamkeit gab es für das Konzept von Organifarms. Auf dem Bild präsentieren Dominik Feiden und Hannah Brown. | Bild: Benjamin Schmidt

Von den Gelgebern wünschten sie sich eine Million Euro. Weitere 500.000 Euro seien bereits zugesagt. Der Investoren-Zuspruch war groß. Werner Deuring: „Das ist viel Konkurrenz hier.“ Manchmal, so scheint es, müssen sich auch Investoren bei Betrieben bewerben.