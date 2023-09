Ein halbes Jahr nach dem schweren Erdbeben im Grenzgebiet der Türkei und Syrien herrschen zum Teil immer noch chaotische Zustände. In der türkischen Provinz Hatay sind viele der zerstörten Häuser weiterhin unbewohnbar, die Betroffenen wohnen seit Monaten in Zeltlagern oder provisorischen Containern.

Hasan Ögütcü, Qualitätsingenieur bei der ZF in Friedrichshafen, möchte mit seinem Verein Alevitisches Bildungswerk Sah Ibrahim Veli auf die Zustände vor Ort aufmerksam machen: „Die Thematik wurde in der Öffentlichkeit sehr schnell abgehakt, keiner redet mehr darüber.“

Hasan Ögütcü, Vorsitzender des Alevitischen Bildungswerks Sah Ibrahim Veli.

Kindergarten im Container entstanden

Durch den Familien- und Bekanntenkreis haben Hasan Ögütcü und sein Verein von vielen Schicksalen erfahren. So sind zwei große Spendenprojekte entstanden, um den Erdbebenopfer in Hatay zu unterstützen. Mithilfe einer Spende von 11.704 Euro des Vereins ZF hilft konnte der Verein in der Gemeinde Defne einen Wohncontainer als Kindergarten aufstellen. Auf 64 Quadratmetern werden 60 bis 70 Kinder dort einen Platz zum Lernen und Spielen finden. Die Finanzierung der Einrichtung – Stühle und Tische sowie Lernmaterialien – konnte vor wenigen Tagen durch die Wolfgang R. Fikentscher Kinderhilfestiftung gesichert werden. Mitte November soll die Eröffnung des Kindergartens stattfinden.

Mithilfe von Spenden kann in diesen Wohncontainer bald ein Kindergarten einziehen. | Bild: Alevitisches Bildungswerk Sah Ibrahim Veli

Paten für junge Studierende gesucht

Ein weiteres Projekt des Alevitischen Vereins ist die Vermittlung von Patenschaften von Studierenden aus der Erdbebenregion, die in Zelten unterkommen mussten. „Uns haben viele Studenten geschrieben, dass sie ihr Studium aufgrund der Situation nicht fortsetzen können“, sagt Hasan Ögütcü. „Bei manchen Schreiben konnte ich nachts nicht mehr schlafen, so schrecklich war das.“ Anfangs wollte der Verein bei 50 Studierenden aufhören, mittlerweile sind es 150 in ihrem Programm. Aktuell fehlen ihnen noch Paten für rund 30 junge Leute.

Zelt- und Containerlager bilden für viele Erdbebenopfer ein Dach über dem Kopf. Eine Lösung auf Dauer sind sie jedoch nicht. | Bild: Alevitisches Bildungswerk Sah Ibrahim Veli

Eine volle Patenschaft läuft ein Jahr und umfasst eine monatliche Spende von 50 Euro für einen Studenten. Hasan Ögütcü setzt dabei auf volle Transparenz: „In einer Übersicht kann man sehen, woher die Person kommt, was sie studiert und eine Bescheinigung der Universität haben wir auch.“ Jeder der Studierenden hat ein eigenes Konto, auf das die Spende direkt überwiesen wird. Die Paten erhalten dann regelmäßig eine Rückmeldung, wenn das Geld angekommen ist. Wer keine volle Patenschaft übernehmen will, kann das Projekt auch mit einer individuellen Spende unterstützen. „Wenn viele Leute spenden, kriegen wir auch die Patenschaften für die restlichen Studenten zusammen“, sagt Ögütcü hoffnungsvoll. Interessierte können sich unter info@alevi-bildungswerk.de melden.