Die Idee ist nicht neu, hat aber gerade nach dem Brexit und im Zuge der weltweiten Corona-Pandemie an Aktualität nichts eingebüßt. Schon vor über einem Jahr trat eine dreiköpfige Gruppe mit dem Vorschlag an die Öffentlichkeit, einen Teil der Uferpromenade in Friedrichshafen in „Europapromenade„ umzubenennen. Am heutigen Europatag möchten die Häfler Walter Schmidt, Judith Charon und Mehmet Uzun ihr Anliegen erneut öffentlich machen, „weil jede Art von Werbung für Europa jetzt wichtig ist“, teilt das Trio auf Anfrage mit.

Vor der Musikmuschel oder an der Promenade zwischen Gondelhafen und Musikmuschel sollen Fahnen der EU und ihrer Mitgliedstaaten Symbol dafür sein, dass sich Friedrichshafen und seine Bürger zur Europäischen Union bekennen. Schautafeln könnten über Europa informieren, „oder man lässt den Blick gedankenversunken über dieses schöne Stück Europa schweifen“, meint Walter Schmidt. Die Musikmuschel ließe sich in diesem Kontext für Veranstaltungen nutzen. Denn bei purer Symbolik soll es nicht bleiben. Neben persönlichen, kulturellen und wirtschaftliche Beziehungen nach Europa und in alle Welt kann sich das Trio weitere Städtepartnerschaften und Schüleraustauschprogramme vorstellen.

In Friedrichshafen leben Menschen aus 133 Nationen. Die Stadt soll „ein Stück weit europäischer“ werden, wünschen sich die Initiatoren. Eine „Europapromenade„ könne die Offenheit und gleichzeitig den Anspruch an einen Zusammenhalt in der EU symbolisieren. Gibt es Unterstützung? „Bisher haben die SPD/Linke und die Grünen ihr Interesse bekundet“, teilt das Trio mit. Bürgermeister Stefan Köhler habe schriftlich darum gebeten, die Idee weiterzuverfolgen und zu gegebener Zeit dem Gemeinderat einen Antrag zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Die „Europapromenade„ erst dann anzugehen, wenn Sanierung und Umgestaltung des Uferparks angepackt werden, halten die drei Initiatoren aus heutiger Sicht für zu spät. „Wir wollen, dass jetzt gehandelt wird. Die Zeit ist reif dafür“, erklären Walter Schmidt, Judith Charon und Mehmet Uzun.