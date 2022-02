Florian Dismann mag Menschen, die auf andere ein bisschen verrückt wirken. Menschen, bei denen man sich manchmal frage, was in ihrem Kopf vorgehe – “im positiven Sinne“ – und die damit die Welt verändern wollen. Deshalb, so sagt er, möge er auch Hermann Scherer. „Das ist nämlich genau so jemand.“ Und als Scherer angekündigt habe, den zweiten Hack-Slam zu veranstalten, um einen Weltrekord von 2020 mit 312 aktiven Teilnehmern zu toppen, war Dismann bereit, das Format einmal auszuprobieren und teilzunehmen.

Mit zwei Teilnehmern mehr als 2020 war der Weltrekordversuch erfolgreich. Doch was verbirgt sich überhaupt hinter dem Begriff Hack? Mit dem verwandt anmutenden „Hacken“, der Sabotage eines Computers, hat das Ganze nämlich nichts zu tun. Dismann grübelt. „Verständlicher wird es, denke ich, wenn man ‚Lifehack‘ sagt“, meint er dann. „Oder aber einfach auf Deutsch: Trick 17. Denn darum geht es letztlich: kleine Dinge, die etwas verbessern.“

Viel Zeit bleibt für die Präsentation von Trick 17 nicht

Jeweils eine Minute hatten die 314 Teilnehmer aus 22 Ländern bei dem Online-Format, um ihren persönlichen Tipp zu vermitteln. Eigentlich seien es bei dem Weltrekord vielleicht sogar mehr Teilnehmer gewesen, erklärt Dismann. „Doch ein paar haben dann kalte Füße bekommen, sich öffentlich zu präsentieren.“

Er selbst sei auch kurz vorher ein bisschen nervös geworden. Es sei eine echte Herausforderung, in nur 60 Sekunden eine Idee gut rüberzubringen. Ihm persönlich habe es aber vor allem Spaß gemacht, sowohl den Ideen zuzuhören als auch unter Zeitdruck zu präsentieren. Jetzt, in der Rückschau, lässt sich Dismann mehr Zeit, zu erklären, was er bei seinem Hack vermitteln wollte.

Als „Sonnenmensch“ zog er den Bodensee dem Allgäu vor

„Ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen“, räumt der 34-Jährige ein. Er selbst sei in Wangen im Allgäu aufgewachsen, habe dann Bankwesen studiert, aber nach ein paar Jahren die Branche gewechselt. Der Liebe wegen sei er außerdem nach Friedrichshafen an den Bodensee gezogen. Gemeinsam hätten sie sich zwischen Allgäu- und Bodenseeregion entschieden und dabei sei die Wahl auf die Heimat seiner Frau gefallen. „Das fiel mir leicht, da ich eher ein Sonnenmensch bin und es hier im Durchschnitt zwei Grad wärmer ist“, sagt Dismann und betont, dass er zu denen gehöre, die die Stadt Friedrichshafen als hässlich bezeichneten.

Beruflich habe er jedenfalls zweimal einen Wandel hingelegt. Aktuell befasse er sich als Finanzmakler vor allem mit sogenannten Benefits, berate also Geschäftskunden dabei, was sie für ihre Arbeitnehmer tun könnten. Dabei gehe es etwa um zusätzliche Versicherungen für Unfälle oder den Fall einer Berufsunfähigkeit. Nebenbei organisiert er Ausbildungsmessen – die nächste im Herbst 2022 in Ravensburg – und gibt ein Fachkräftemagazin heraus.

Finanzmakler überzeugt: Investitionen in Mitarbeiter lohnen sich

Dismann verfolgt dabei die Überzeugung, dass es ein Irrglaube sei, dass man wirtschaftlichen Erfolg nur dann aufbauen könne, wenn man Ausgaben einspare. Gerade Investitionen in Mitarbeiter lohnten sich: Mit einer besseren Krankenkasse warteten diese kürzer auf einen Facharzt und fielen dann auch seltener aus. „Man kann das natürlich nicht eins zu eins umrechnen, aber es gibt viele Studien, die zeigen, dass ein Euro, den man in die Gesundheit und das Wohlbefinden von Arbeitnehmern investiert, vier- bis fünfmal zurückkommt.“

In seinem Hack sei er genau darauf eingegangen und habe ausgeführt, wie wichtig es sei, dass Arbeitgeber sich gut um ihre Angestellten kümmerten. Zuletzt habe er den einfachsten Hinweis gegeben, der eigentlich naheliegend sei und noch dazu keinen Cent koste: „Öfter mal Danke sagen.“