Kurzfristig angekündigte Lockdowns haben auch die Gastronomie hart getroffen: Die Kühllager waren voll, frische Ware konnte teils nicht rechzeitig abbestellt werden. Mit anhaltender Dauer des Shutdowns kommen jetzt auch eingelagerte Getränke an das Mindesthalbarkeitsdatum. Was tun die Gastronomen? Eine Bestandsaufnahme in und um Friedrichshafen.

Fabian Scheef lädt in die Küche und Kühlhäuser der Zehrer Gastronomie im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen ein. Leere Pinn- und Magnetwände begrüßen die Eintretenden, an denen sonst in zwei bis drei Reihen die Aufträge für die einzelnen Tage