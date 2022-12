Entstanden ist die Idee zur Pflanzung von 50 Bäumen im Zuge der 50-Jahr-Feier zur Eingemeindung Klufterns nach Friedrichshafen. Jüngst wurden die ersten fünf Bäume, alte Apfel- und Zwetschgensorten, auf der Dorfwiese an der Holzgasse gepflanzt.

„Es ist toll, dass das Dorf zusammenfindet, gemeinsam Bäume pflanzt und so etwas fürs Klima tut“, sagte Andrea Graf-Hess bei der Pflanzaktion, zu der rund 20 Klufterner Bürger kamen. Im Rückblick sei die 50-Jahr-Feier für die Ortschaft toll gewesen, stellte Ortschaftsrätin Sigrid Merz fest. „Aber was ist mit dem Blick in die Zukunft? Was können wir in die Erde und in die Köpfe pflanzen?“

Für das Mikroklima vor Ort lässt sich mithilfe der 50 Bäume durchaus was tun. Die Idee hat Sigrid Merz schon länger im Hinterkopf. Im Ortschaftsrat und darüber hinaus habe es eine große Resonanz gegeben. Auch das städtische Umweltamt sei mit im Boot. „Diese Dorfwiese soll eine naturnahe Fläche werden“, kündigte Merz an. So stellt sich die Projektgruppe hier neben den Bäumen auch eine gemischte Blühwiese und eine Picknickbank vor.

Bis zum Jahresende will die Projektgruppe 23 weitere Bäume pflanzen. Neben Bäumen in Privatgärten sind Pflanzungen auf dem Gelände „Am Bossen“ neben den Bahngleisen und auf dem Platz zwischen Bürgerhaus und Brunnisachhalle geplant. „Auf den Platz kommt eine schöne Eiche, außerdem mobile Pflanzkübel für mehr Grün“, informierte Merz. Fachliche Unterstützung bekommt die Projektgruppe von Landschaftsentwicklerin Karin Feierabend. „Unter einem Baum ist es einfach vier Grad kühler als unter einem Sonnenschirm“, nennt sie ein Argument, das unmittelbar einleuchtet und für die Bäume spricht. Außerdem gehe es bei der Aktion auch darum, die Leute wachzurütteln.

Finanziert werden die Bäume auf Gemeindeflächen von der Stadt Friedrichshafen. Für neue Bäume in Privatgärten greifen die Besitzer selbst in die Tasche, erhalten aber Beratung.