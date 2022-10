„Der/Die Sozialbürgermeister:in soll ein grünes Herz haben“, schreibt die Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/die Grünen in einer Pressemitteilung. Ein Wunsch, der im August 2023 in Erfüllung gehen könnte. Dann nämlich wird einer der wichtigsten Posten in der Stadt frei – die Stelle des Sozialbürgermeisters. Nachdem Andreas Köster angekündigt hatte, aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidieren zu wollen, wurde die Stelle ausgeschrieben.

Bewerben kann sich theoretisch jeder für die Leitung des Dezernats III, das sich um die Themen Sport, Kultur, Bildung, Betreuung, Soziales, Freizeit und Tourismus in Friedrichshafen kümmert. Wichtige soziale Themen, in denen es, wie aktuell im Bereich der personalschwachen Kitas, große Konfliktfelder gibt. Allerdings gilt laut Gemeindeordnung Baden-Württemberg das sogenannte Vorschlagsrecht. Für Friedrichshafen bedeutet das, dass die Grünen als zweitstärkste Fraktion im Gemeinderat nach der CDU das Recht haben, einen Bürgermeisterkandidaten vorzuschlagen. Denn gewählt werden Bürgermeister vom Gemeinderat – und nicht direkt von den Bürgern.

Doch diese Wahl könnte pikant werden. Viele Jahre lang haben die Fraktionen im Gemeinderat sich an das Vorschlagsrecht gehalten – und den vorgeschlagenen Kandidaten gewählt. Wer von der vorschlagsberechtigten Fraktion ins Rennen geschickt wurde, hatte die Wahl fast schon gewonnen.

Bei der Bürgermeisterwahl im Juni 2021, damals ging es um den Posten des Baubürgermeisters, ging diese Rechnung allerdings nicht mehr auf. Der von der CDU vorgeschlagene Fabian Müller gewann erst im zweiten Wahlgang – und daran waren die Grünen nicht unbeteiligt. So wollte der links-grüne Block einem aus seiner Sicht fachlich geeigneteren Kandidaten ins Amt helfen. Legitim, aber eben gegen die Besetzungs-Arithmetik. Möglich also, dass auch die CDU und die Freien Wähler einen anderen Wunschkandidaten haben werden.

Fraktionsvorsitzende Anna Hochmuth ist optimistisch. | Bild: Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Friedrichshafen

Grünen zeigen sich optimistisch

Die Grünen jedenfalls bewerben das anspruchsvolle Amt bereits. „Egal, ob weiblich, männlich oder divers: Erfahrung in diesem Bereich sei sicher von Vorteil“, heißt es in der Mitteilung. „Wir sind sehr optimistisch, eine kompetente Person mit Fachwissen, Führungserfahrung und -verantwortung, Einfühlungsvermögen sowie einer hohen Identifikation mit sozialen und kulturellen Themen zu finden“, fasst Fraktionsvorsitzende Anna Hochmuth die Anforderungen zusammen.