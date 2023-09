Simpler Schukoanschluss oder teurer Wieland-Stecker? Mit dieser Frage muss sich jeder auseinandersetzen, der eine Mini-Solaranlage mit maximal 800 Watt Einspeiseleistung ans Hausnetz anschließen will. Aktuell fördert die Stadt Friedrichshafen solche Anlagen mit 300 Euro, allerdings ist eine Wieland-Steckverbindung Voraussetzung. Und die darf nur der Elektriker anschließen.

Die Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen beantragt jetzt eine Vereinfachung der Förderrichtlinie. „Wir sind von verschiedenen Bürgerinnen und Bürgern kontaktiert worden, die Antragsstellung sei zu kompliziert und die Anforderungen teilweise zu hoch“, berichtet Gemeinderätin Regine Ankermann in einer Pressemitteilung.

Künftig sollten die Anlagen mit normalen Schukosteckern anstelle von den aufwendig installierten Wieland-Steckern gefördert werden. Dabei verweisen die Gemeinderäte auf zusätzliche Handwerkerkosten und lange Wartezeiten auf einen Monteur. „Da es sich um ein Steckdosenkraftwerk handelt, das sich nach dem System ‚plug and play‘ montieren lässt, kann die bis jetzt verpflichtende Installation durch einen Elektrofachbetrieb wegfallen“, heißt es in der Mitteilung der Grünen.

Ist der Schukostecker normkonform?

Doch ganz so einfach scheint es noch nicht zu sein, denn der Schukoanschluss – also einstecken und fertig – ist technisch nicht normkonform. „Stecker-Solargeräte, die mit dem typischen Schutzkontaktstecker eingesteckt werden können, sind in Deutschland normativ nicht zulässig. Nach der Vornorm DIN VDE V 0628-1 (VDE V 0628-1) ist eine spezielle Energiesteckdose zulässig“, erläutert Stadtsprecherin Monika Blank. Auf Basis dieser Norm vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) sei auch die Vorgabe in die Förderrichtlinie der Stadt aufgenommen worden.

Fakt ist aber auch: Diese Norm steht schon lange in der Kritik. So hatte beispielsweise die Bundesnetzagentur bereits darauf hingewiesen, dass ein Schukostecker ausreichen würde – so wie in allen europäischen Nachbarländern übrigens auch. Rein rechtlich ist das Thema allerdings eine Grauzone, weil die Haftungsfrage nicht klar geklärt ist.

Prozedere soll vereinfacht werden

Das Stadtwerk am See als Netzbetreiber betont auf SÜDKURIER-Anfrage die Relevanz von Wieland-Steckern. „Der Wieland-Stecker verhindert, dass gefährliche Berührungsspannungen entstehen“, so Sprecher Stefan Senftleben. Jeder, der eine Anlage installiert, sollte sich also an das VDE-Vorschriftenwerk halten. Allerdings will auch das Stadtwerk das Prozedere für seine Kunden vereinfachen. „Wir wollen noch dieses Jahr auf die Anmeldung von Balkonkraftwerken verzichten. Dazu müssen jedoch noch Details geklärt werden“, so Senftleben.

Abseits der Frage Schuko- oder Wieland-Stecker ist allerdings wichtig, dass nie mehrere Anlagen über eine Mehrfach-Verteilersteckdose an eine Haushaltssteckdose angeschlossen werden. „Hierbei kann es zu einer Überlastung der Stromleitung und damit zum Brand kommen“, erläutert Monika Blank.