Friedrichshafen vor 3 Stunden

Grüne fordern: Öffnet die Messe für Geflüchtete!

Die Turnhalle am Berufsschulzentrum soll bald Menschen in Not beherbergen. Das geht auch anders, finden die Verfasser eines offenen Briefs. Allerdings: Die Adressaten sehen das wohl anders.