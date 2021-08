Friedrichshafen vor 4 Stunden

Großübung am neuen Tunnel der B31: 200 Einsatzkräfte testen Sicherheitstechnik und Abläufe bei Unfall oder Brand

Rund 200 Kräfte von Feuerwehren und Rettungsdienst sind am Samstag bei einer Großübung im neuen Tunnel der B 31 in Friedrichshafen im Einsatz gewesen. Bei einer Großübung probten sie die Abläufe bei einem Unfall und Brand in den Tunnelröhren. Dabei wurde auch die neue Sicherheitstechnik auf Herz und Nieren geprüft. Der Tunnel soll am 24. August für den Verkehr freigegeben werden.