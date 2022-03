Binnen kurzer Zeit haben sich laut Mitteilung aus dem Rathaus etliche Menschen bei der Stadtverwaltung gemeldet, die helfen wollen. „Ich bin überwältigt, wie groß die Hilfsbereitschaft der Häflerinnen und Häfler ist“, sagt Oberbürgermeister Andreas Brand. „Täglich erreichen uns Mails, Briefe und Anrufe von Menschen, die fragen, wie sie helfen können. Ich danke allen, die mithelfen und sich solidarisch mit den Menschen in und aus der Ukraine zeigen.“

Häfler stellen Wohnraum zur Verfügung und bieten sich als Dolmetscher an

Bis Freitagnachmittag haben sich der Stadtverwaltung zufolge mehr als 30 Menschen gemeldet, die bereit sind, zum Beispiel bei Gesprächen mit Behörden oder Ärzten zu übersetzen. Rund zwei Dutzend Privat- und Gästezimmer sowie einige Wohnungen seien bislang von Häflern für Menschen aus der Ukraine angeboten worden.

Riesig sei auch die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren. „Rund zwei Dutzend Ehrenamtliche wollen bei den unterschiedlichsten Aufgaben helfen, egal ob bei der Einrichtung von Unterkünften, bei der Essensausgabe oder bei logistischen Arbeiten.“ Alle Anfragen werden von Mitarbeiter aus unterschiedlichen Ämtern in der Stadtverwaltung koordiniert, heißt es weiter. „Sie nehmen dann mit den Menschen, die Hilfe anbieten, direkt Kontakt auf.“

26 Flüchtlinge aus der Ukraine in Friedrichshafen, darunter acht Kinder

Seit Kriegsbeginn sind nach Auskunft der Stadt bis Freitag 26 Menschen aus der Ukraine in Friedrichshafen eingetroffen, darunter acht Kinder. Sie wohnen derzeit in privaten Haushalten und Wohnungen. Bis vor gut einer Woche lebten 104 Ukrainer in der Stadt.

Die Stadtverwaltung hat nach eigenen Angaben Unterkünfte für rund 50 Flüchtlinge vorbereitet, weitere Möglichkeiten seien derzeit in der Planung. Derzeit würden auf Bundesebene außerdem die rechtlichen Fragen zur Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine geklärt. Ukrainer sollten sich nach Ankunft in Friedrichshafen deshalb so schnell wie möglich beim Ausländeramt im Rathaus melden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Fragen und Antworten zur Hilfe für die Menschen aus der Ukraine, etwa zur Unterbringung, zu Sach- und Geldspenden sowie zur Unterstützung bei der Suche nach Angehörigen, bündelt die Stadt unter www.friedrichshafen.de/ukraine. Außerdem wurde ein Infotelefon eingerichtet, das Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Montag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr erreichbar ist: 0 75 41/2 03 21 38 und 0 75 41/2 03 21 39. Die Ukraine-Hilfe der Stadt ist außerdem per E-Mail an ukraine@friedrichshafen.de erreichbar.