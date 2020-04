Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Friedrichshafen (Baptisten)

Die Baptisten Friedrichshafen veröffentlichen jeden Sonntag um 8 Uhr einen vorproduzierten Gottesdienst, heißt es in einer Mitteilung. Das Video ist auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde zu findet unter: http://http://youtube.baptisten-fn.de/

Am Karfreitag, 10. April, 17 Uhr, feiert die Kirchengemeinde eine Live-Karfreitags-Andacht inklusive Abendmahl.

St. Johannes Baptist Ailingen

Die Baptisten Ailingen organisieren am Palmsonntag, 5. April, 9 Uhr, einen Online-Gottesdienst. „Leider dürfen wir in diesen Tagen, wo das Coronavirus uns mehr und mehr belastet, keine Gottesdienste in unseren Kirchen miteinander feiern“, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde.

Deswegen findet der Gottesdienst nun per Livestream aus der Martinuskirche in Oberteuringen statt. Interessierte können den Gottesdienst von Anfang an verfolgen oder die Andacht zu einem späteren Zeitpunkt abrufen. Auf dem Youtube-Kanal der Seelsorgeeinheit Ailingen Ettenkirch Oberteuringen „SE Ailingen Ettenkirch Oberteuringen„ ist der Gottesdienst zu finden:https://www.youtube.http://com/channel/UC1KgJCyfGodgfyWkIAAEj6w

Neuapostolische Kirche Ravensburg

Ein Gottesdienst via Lifestream im Internet findet am Ostersonntag, 12. April, statt. Wie die Neupostalische Kirche Ravensburg mitteilt, leitet Stammapostel Jean-Luc Schneider die Andacht.

Am Karfreitag und an den weiteren Sonntagen bis einschließlich 26. April organisiert die Kirchengemeinde ebenfalls Gottesdienste per Video – mit der Verkündigung der Sündenvergebung jedoch ohne Feier des Heiligen Abendmahls. Sie finden jeweils sonntags statt und beginnen um 10 Uhr. Auch eine telefonische Einwahlmöglichkeit besteht.

Die Übertragung der Videogottesdienste im Internet erfolgt über den Youtube-Kanal der Gebietskirche. Eine Aufzeichnung ist jeweils bis zum darauffolgenden Montagabend, 20 Uhr, auf dem Youtube-Kanal online.