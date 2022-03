Vadim Karpenko ist orthodoxer Christ. Sein Glaube an Gott steht für den 47-Jährigen, der 2010 zum Priester geweiht wurde, über allem anderen. Seit 2014 gründete er in Lindau und Friedrichshafen russisch-orthodoxe Gemeinden und leitete diese neben der Gemeinde in Wangen. Doch das Priesteramt des Weißensbergers bei der russisch-orthodoxen Kirche fand nun ein jähes Ende.

Für ihn keine Frage der Nationalitäten

Vor wenigen Wochen, kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, sagte sich Karpenko von seiner bisherigen Kirche los. „Dabei ging es nicht um Nationalitäten oder darum, dass die Kirche russisch-orthodox heißt oder Kyrill Russe ist“, betont er. Es gehe vielmehr darum, dass der Moskauer Patriarch Kyrill, Vorsteher der russisch-orthodoxen Kirche, für die russischen Soldaten gebetet habe, den Angriffskrieg auf die Ukraine offen unterstütze, statt ihn zu verurteilen. „Das verstößt gegen die orthodoxen Grundsätze“, betont Karpenko.

Schon zuvor habe die russisch-orthodoxe Kirche die kanonische Gemeinschaft mit anderen orthodoxen Kirchen gebrochen. „Da habe ich allerdings noch gehofft, dass das einmal wieder besser wird“, erklärt er. Die Hoffnung sei nun endgültig enttäuscht worden. Karpenko will sich nun der ukrainisch-orthodoxen Kirche anschließen, die dem Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel untersteht. Rund die Hälfte der Gemeindemitglieder seien ihm auf diesem Weg treu geblieben, sagt er, darunter selbstverständlich auch russische Menschen: „Es sind alle geblieben, die Gott anbeten und nicht Putin.“

„Da kann jeder sprechen, was er will“

Das bedeute auch, dass all jene, die den Angriffskrieg gut fänden, nicht mehr Teil der Gemeinde seien, ganz gleich, welche Nationalität sie selbst hätten. Dafür sei in der Kirche kein Platz, sagt Karpenko. Auch dürfe die Nationalität nicht über dem Glauben stehen. Schließlich habe Jesus ihnen aufgetragen, auszuziehen und vor allen Völkern zu predigen – „und nicht vor dem russischen oder einem anderen bestimmten“. Karpenko betont daher: „Wer die Nationalität über den Glauben stellt, für den ist meine Kirche kein Ort. Der hat irgendetwas an unserer Religion falsch verstanden.“ Karpenkos bisherige Kirchengemeinden brachten Mitglieder aus Russland, der Ukraine, Belarus, Kasachstan, Georgien und Moldau zusammen.

Aktuell engagiert sich der 47-Jährige ehrenamtlich für Geflüchtete, neun leben derzeit bei ihm zuhause. „Ich habe ein großes Haus, ich habe Platz. Da war es selbstverständlich für mich, Menschen aufzunehmen, die gerade anderswo keine Unterkunft finden.“ Weiteren Geflüchteten hilft er bei Behördengängen und der Wohnungssuche. Er spreche unter anderem Russisch, Ukrainisch, Deutsch und Englisch, erklärt Karpenko, der nach eigenen Angaben in Odessa in der Ostukraine aufgewachsen ist, seine Muttersprache ist daher Russisch. „Ukrainisch habe ich nebenbei gelernt, nicht mal in der Schule“, schildert er. So sei das in der Ukraine bisher gewesen: „Da kann jeder sprechen, was er sprechen will.“