In der Friedrichshafener Stadtverwaltung muss zum 1. August 2023 ein wichtiger Posten neu besetzt werden. Schon seit Mai vergangenen Jahres ist bekannt, dass sich Sozialbürgermeister Andreas Köster in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl stellen wird. Daraufhin wurde die Stelle ausgeschrieben, noch bis Ende Januar können sich Kandidaten bewerben.

Andreas Köster | Bild: Lena Reiner

Bereits im Dezember haben die Grünen, die in diesem Fall das Vorschlagsrecht haben, ihren Wunsch-Kandidaten für den Posten vorgestellt. Nachdem sich die Fraktion einstimmig für Yalçın Bayraktar ausgesprochen hatte, wurde Kontakt zum Esslinger Sozialbürgermeister aufgenommen. Bayraktar, der von 2014 bis 2018 im Landratsamts Bodenseekreis tätig war, zuletzt als Amtsleiter für Migration und Integration, sagte zu.

Gibt es weitere Kandidaten für den Posten?

Ob und wie viele weitere Kandidaten sich bisher für den Posten gemeldet haben, ist nicht bekannt. Den Schritt in die Öffentlichkeit hat außer Yalçın Bayraktar bisher niemand gewagt. Auch von der Stadtverwaltung ist nicht mehr über die Zahl der Bewerber zu erfahren. „Vor Ablauf der Bewerbungsfrist können wir keine Auskunft zur Anzahl der Bewerbungen geben“, teilt Stadtsprecherin Monika Blank auf Anfrage mit. Man wolle eine Beeinflussung des Bewerbungsverfahrens damit vermeiden, so ihre Begründung.

Yalçın Bayraktar | Bild: PR/holldesign

Welche Qualifikationen werden erwartet?

Der Leiter des Dezernats III, der für die Themen Sport, Kultur, Bildung, Betreuung, Soziales, Freizeit und Tourismus in Friedrichshafen zuständig ist, sollte laut der Stellenbeschreibung über mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung verfügen. Kandidaten sollten Wert auf ein kooperatives Führungsverhalten legen und die Fähigkeit zu konzeptionellem und strategischem Planen und Handeln besitzen, heißt es unter anderem zum Profil. Bewerbungen werden noch bis 31. Januar entgegengenommen.

Was sind die nächsten Schritte?

Nach Beendigung der Frist gehen die Bewerbungen an die Auswahlkommission, in der Mitglieder der Fraktionen vertreten sind, sowie Oberbürgermeister Andreas Brand. Diese treffen bis 24. Februar eine Vorauswahl. Es folgen die Vorstellungsrunden vor der Auswahlkommission. Diese sollen zwischen dem 13. und 17. März stattfinden und das Bewerberfeld weiter einschränken. Bis spätestens 6. April soll die Vorstellung der Kandidaten in den Fraktionen abgeschlossen sein. Es folgen die Festlegung auf eine engere Auswahl und am 2. Mai die öffentliche Vorstellung mit anschließender Wahl im Gemeinderat.

Wann stand zuletzt ein Wechsel an der Rathausspitze an?

Das ist noch gar nicht so lange her. Im Juni 2021 wurde in Friedrichshafen ein neuer Baubürgermeister gewählt. Zuvor hatte Amtsinhaber Stefan Köhler erklärt, das Technische Rathaus vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen verlassen zu wollen. Zu seinem Nachfolger wurde Verwaltungswirt Fabian Müller bestimmt. Dieser war Kandidat der CDU-Fraktion, die für den Posten des Ersten Bürgermeisters das Vorschlagsrecht hatte.

Insgesamt waren für den Posten damals 26 Bewerbungen eingegangen. Fünf von ihnen wurden von der Auswahlkommission zum Vorstellungsgespräch geladen. Drei davon erhielten dann die Gelegenheit, sich bei den sieben Fraktionen zu präsentieren, zwei nutzten diese Möglichkeit.