Julian Biberger hat seinen ersten Bodensee-Krimi geschrieben. „Irisblütenmord“ erscheint im März. Wie aus Kopfkino ein Krimi wurde und welche Bodensee-Krimis in Friedrichshafen im vergangenen Jahr besonders gefragt waren.

Julian Biberger hält sich gern am Malereck in Langenargen auf. Er liebt das Alpenpanorama und die beschauliche Idylle. Eines Tages fragte sich der passionierte Krimileser: „Aber was wäre, wenn hier ein grausamer Mord geschehen wäre?“