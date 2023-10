Friedrichshafen – Pünktlich zum diesjährigen Spätsommer-Ende rücken die Gesundheitstage Friedrichshafen im Graf-Zeppelin-Haus wichtige Gesundheitsfragen in den Mittelpunkt. 60 Aussteller geben am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Oktober, 10 bis 17 Uhr, Impulse für einen gesunden Körper, die richtige Ernährung, Sport, Fitness und Beauty sowie eine aktive Gesundheitsvorsorge und neue Behandlungsmethoden. Schwerpunkthemen der Messe sind in diesem Jahr die gesunde Ernährung, die mentale Gesundheit, ein schmerzfreier Bewegungsapparat sowie die Augengesundheit. Es besteht für alle gesundheitsbewussten und gesundheitsinteressierten Menschen die einmalige Möglichkeit, mit Fachexperten aus dem Gesundheitswesen ins Gespräch zu kommen, vieles auszuprobieren und sich durchchecken zu lassen.

Gesundheitsanbieter wie Facharztpraxen, Kliniken, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Sanitätshäuser, Ernährungsberater, Fitnessstudios, Apotheken, Pflegeanbieter, Selbsthilfegruppen und viele mehr informieren von der Schulmedizin über alternative Heilmethoden bis hin zu Sport und Ernährungsthemen. 38 Bühnen- und Vortragsgrammpunkte und ein kostenloser Gesundheitsparcours mit zwölf Vital-Check Stationen laden dazu ein, sich mit sich selbst zu befassen.

Neben Checkups wie beispielsweise Lungenfunktionstest, Venenflussmessung, Blutzuckermessung oder einer optischen Kohärenz-Tomografie (Augenuntersuchung) können Gesundheitsprodukte getestet und direkt erworben werden. Eine Besonderheit im Rahmen des Gesundheitsparcours ist der für Männer angebotene Testosterontest am Messesonntag von 10 Uhr bis 14.30 Uhr am Stand der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit. Auch in diesem Jahr wird die Expertenbühne von der RegioTV-Moderatorin Sarah Rahn moderiert. Im Vortragsraum gibt es im halbstündigen Wechsel ein breit gefächertes Vortragsprogramm. Eine Besonderheit der Messe ist, dass alle programmeingebundenen Teilnehmer im Anschluss für individuelle Fragen an ihren jeweiligen Messeständen anzutreffen sind. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Das Programm

Samstag, 21. Oktober

A Expertenbühne

Hugo-Eckener-Saal

10.30 – 11.10 Uhr: Podium, Durch Fastenkuren Selbstheilungskräfte aktivieren.

11.15 – 11.45 Uhr: Vortrag; Fasten nach der Methode Buchinger Wilhelmi ,Prävention – Therapie – Regeneration

12 – 12.40 Uhr: Podium; Zurück zur mentalen und geistigen Gesundheit

12.45 – 13 Uhr: Mitmachübungen, Fit gegen Gelenkverschleiß

13.00 -13.25 Uhr: Vortrag, Was hilft bei Venenleiden?

13.30 – 14.10 Uhr: Podium, Schmerzbeschwerden im Bewegungsapparat aufdecken und richtig behandeln

14.15 – 14.40 Uhr: Vortrag; Natürliche Unterstützung bei chronischen Krankheiten.

14.45 – 15.10 Uhr: Podium, Trainingsprogramm für Berufstätige mit Elementen zu Bewegung, Ernährung und Stressbewältigung

15.15 – 15.40 Uhr: Vortrag; Altersbedingte Makuladegeneration

15.45 – 16.20 Uhr: Podium; Schaltzentrale Darm – Darmflora und Stoffwechsel im Gleichgewicht

B Vortragsraum

Alfred-Colsman-Saal

11.00 -11.25 Uhr: Vortrag; Grauer Star – wieder scharf sehen dank moderner Behandlungsmethoden·

11.30 – 11.55 Uhr: Vortrag;

Warum Rückenschmerzen in den Bauchmuskeln wohnen

12 – 12.25 Uhr: Vortrag; Deutschland hat Rücken – Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht

12.30 – 12.55 Uhr: Vortrag; Ambulante Rehabilitation bei Rückenschmerzen und nach Operationen an Wirbelsäule und Gelenken

13.00– 13.25 Uhr: Vortrag; Wasserfasten und Harmonisierung des Körpermilieus

13.30 – 13.55 Uhr: Vortrag; Die Bioenergetische Motivation

14.00– 14.25 Uhr: Vortrag; Diabetes und Auge – Behandlungsmöglichkeiten

14.30 – 14.55 Uhr: Vortrag; SchmerzLos geht’s! Mit Bemer das Leben genießen

15.00 – 15.25 Uhr: Vortrag; Gangstörungen und Schwindel bei neurologischen Erkrankungen, Behandlungsmöglichkeiten und Sturzprofilaxe bei MS, Parkinson oder Schlaganfall

15.30 – 15.55 Uhr: Vortrag; Auswirkungen von Zahn- und Mundgesundheit auf den Körper.

Sonntag, 22. Oktober

A Expertenbühne

10.40 – 10.55 Uhr: Mitmachangebot; Fit gegen Gelenkverschleiß

11.00 – 11.40 Uhr: Podium; Hormonstatus Mann. Testosteron – das Königshormon des Mannes?

11.45 – 12.10 Uhr: Vortrag; Zurück zum gesunden Kniegelenk durch Gelenkersatz?

12.15 – 12.40 Uhr: Vortrag; Mentale Gesundheit im Alltag

12.45 – 13.25 Uhr: Podium; Der Weg zum gesunden Rücken mit Sicht auf den gesamten Bewegungsapparat

13.30 – 13.55 Uhr: Vortrag; Was hilft bei Venenleiden?

14.00 – 14.30 Uhr: Podium; Schleichenden Sehverlust und trockene Augen frühzeitig stoppen

14.40 – 15.25 Uhr: Vortrag/Demo-OP; Arthrose im Hüftgelenk – zurück zur gesunden Hüfte durch Gelenkersatz?

15.30 – 16.10 Uhr: Podium; Förderung und Erhaltung der Fußgesundheit

B Vortragsraum

10.30 – 10.55 Uhr: Vortrag; Kinder stark machen

11.00 – 11.25 Uhr: Vortrag; Warum Rückenschmerzen in den Bauchmuskeln wohnen

11.30 – 11.55 Uhr: Vortrag; Mentale Gesundheit

12.30 – 12.55 Uhr: Vortrag; Onkolotse organisiert Ihnen die Hilfen, die Sie brauchen!

13.00 – 13.25 Uhr: Vortrag; Ein Weg zu mehr Zufriedenheit

13.30 – 13.55 Uhr: Vortrag; Natürliche Unterstützung bei chronischen Krankheiten.

14.00 – 14.25 Uhr: Vortrag; Quellwasserstruktur aus der Wasserleitung durch Wasservitalisierung

14.30 – 14.55 Uhr: Vortrag; Hypnose und Hypnosetherapie

15.00 – 15.25 Uhr: Vortrag; Wie richtige Zahnpflege die Gesundheit schützt