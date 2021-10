Friedrichshafen – Mit den Gesundheitstagen am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Oktober jeweils von 10 bis 17 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus rücken wichtige gesundheitliche Themen in den Mittelpunkt, die in den zurückliegenden 19 Monaten stark vernachlässigt wurden. Informieren, ausprobieren und durchchecken lassen – das Rahmenprogramm der Gesundheitstage lässt keine Wünsche offen. Ein moderiertes Bühnenprogramm sowie ergänzende Fachvorträge informieren über wichtige Gesundheitsthemen. Am Gesundheitsparcours können an verschiedenen Stationen Vitalwerte gecheckt werden. Gastronomisch sorgt das Team vom Graf-Zeppelin-Haus mit regionalen Zutaten für genussreiche Stunden.

Nach der pandemiebedingten Zwangspause bietet sich für alle gesundheitsbewussten und gesundheitsinteressierten Menschen wieder die Gelegenheit, sich mit Expertinnen und Experten sowie Medizinerinnen und Medizinern der Region von Angesicht zu Angesicht auszutauschen. Im Rahmen des angebotenen Gesundheitsparcours kann dabei auch der eigene Gesundheitszustand an verschiedenen Messeständen kostenlos überprüft werden.

Neben Venenfunktionsprüfung, Hautanalyse oder einem Hörtest gibt es einen Fuß-Check oder einen Augentest in Form einer optischen Kohärenztomografie. Am Samstag zwischen 10 und 14.30 Uhr können Männer den Testosteronspiegel am Stand der Deutschen Gesellschaft für Mann & Gesundheit ermitteln lassen. Das Bühnenprogramm mit Ärzten und Gesundheitsexperten vertieft mit Vorträgen, Podiumsgesprächen und Live-Operationen am künstlichen Gelenk wichtige medizinische Themen. Die Hygienebestimmungen und die 3G-Zugangs-Regel sorgen für einen maximalen Infektionsschutz. Ein kostenloser Antigen-Schnelltest wird vor dem Messeeintritt durch den Medizin-Campus-Bodensee ebenfalls ermöglicht.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Alle Infos im Internet unter:

http://www.gesundheitstage-friedrichshafen.de

Das Programm

Samstag 23. Oktober

Expertenbühne, Hugo-Eckener-Saal

10 Uhr: Messeeröffnung mit anschließendem Messe-Rundgang

10.30 – 11.15 Uhr: Vortrag „Behandlungen bei Makuladegeneration“

11.30 –12.15 Uhr: Podiumsgespräch „Männergesundheit & Testosteron– warum der Besuch beim Urologen so wichtig ist.“

12.20 – 12.50 Uhr: Vortag „Lipödem/ Lymphödem – Einblicke in die Versorgung sowie praktische Tipps“

13.00 – 13.25 Uhr: Vortrag „Feuchte altersbedingte Makuladegeneration“ (Sonntag: 13.30 – 13.55 Uhr)

13.30 – 13.55 Uhr: Vortrag „Katarakt / Grauer Star – wenn das schwere Sehen unseren Alltag beeinträchtigt“

14.00 – 14.40 Uhr: Podiumsgespräch „Was hilft gegen Gelenkverschleiß, Knorpelschäden und Schmerzen“

14.45 – 15.10 Uhr: Vortrag „Was hilft bei Venenleiden? (auch Sonntag)

15.15 – 15.55 Uhr: Vortrag/Vorführung: „Arthrose im Kniegelenk mit anschließender Live-OP am künstlichen Kniegelenk“

16.00 – 16.25 Uhr: Vortrag „Gesund und leistungsfähig durch aktivierten Sauerstoff.“

Sonntag 24. Oktober

10.15 – 10.40 Uhr: Vortrag „Lebenselixier Wasser – wie wichtig ist qualitatives Wasser für unsere Gesundheit?“

10.45 – 11.10 Uhr: Vortrag „Mit 60 so fit wie mit 40“

11.15 – 11.40 Uhr: Vortrag „Die Pflegeimmobilie als intelligente Kapitalanlage im Alter“

11.45 – 12.10 Uhr: Vortrag „Rehabilitation nach Schlaganfall“, Möglichkeiten der ambulanten neurologischen Rehabilitation

12.15 – 12.40 Uhr: Vortrag „Fußgesundheit – von der Prophylaxe bis zur Risikofußversorgung“

12.45 – 13.25 Uhr: Podiumsgespräch „Schmerz lass nach – Beschwerden im Bewegungsapparat aufdecken und richtig behandeln“

14.00 – 14.40 Uhr: Podiumsgespräch „Arthrose – Konservative und Operative Behandlungsmöglichkeiten“

15.15 – 15.55 Uhr: Vortrag/Vorführung „Hüftgelenksarthrose – was tun?“ Mit anschließender Live OP am künstlichen Hüftgelenk

16.05 – 16.30 Uhr: Vortrag „Gesund und leistungsfähig durch aktivierten Sauerstoff.



Gesundheitsparcours



- Hörtest: Hörgeräte Müller Stand 8, Hörtec Hörgeräte Stand 12.

- Testosterontest (nur Samstag 10 bis 14.30 Uhr), Deutsche Gesellschaft für Mann- und Gesundheit, Stand 14.

- Fuß-Check, Podologie Bernhardt, Medizinische Behandlung am Fuß, Stand 36.

- OCT-Makula, optische Kohärenztomografie, Macuria – Die Maculaexperten, Stand 82.

- Venenfunktionsprüfung, Venenpraxis Langenargen, Stand 120

- Hautanalyse, Vitawell-Team, Stand 88.