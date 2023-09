Friedrichshafen vor 15 Minuten

Geschäft steht mitten in der Innenstadt seit über 20 Jahren leer: Wie kann das passieren?

Alteingesessene erinnern sich noch an ein Kinderbekleidungsgeschäft am Buchhornplatz 9. Doch seit über 20 Jahren steht das Ladenlokal in bester Lage leer. Was steckt dahinter? Der SÜDKURIER macht sich auf die Suche.