Ein Besen als Tatwaffe und eine E-Scooter-Fahrt trotz Corona-Quarantäne: Ein 23-Jähriger, der in beiden Fällen obendrein betrunken war, ist am Amtsgericht Tettnang zu einer Jugendstrafe verurteilt worden.

Um eine Auseinandersetzung, zu der es im September 2021 vor einem Lokal in der Häfler Altstadt gekommen war, ging es jüngst am Amtsgericht Tettnang. Ein Mann hatte in jener Nacht einen Strohbesen ins Auge bekommen, was einen mehrstündigen Sehverlust