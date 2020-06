Wann öffnen die Bäder? Das Frei- und Seebad Fischbach öffnet nach Angaben der Stadt ab dem heutigen Samstag – auch bei schlechtem Wetter. Das Häfler Strandbad und das Wellenfreibad Ailingen starten ebenfalls heute in die Saison und öffnen wie gewohnt in Abhängigkeit vom Wetter.

Es gilt eine Besucherbegrenzung. Was bedeutet das in den Häfler Bädern? Ins Strandbad dürfen der Stadt zufolge maximal 2774 Personen gleichzeitig, ins Frei- und Seebad Fischbach 2229 und ins Wellenfreibad Ailingen 1441. Die Bolzplätze im Strandbad und im Wellenfreibad werden dieses Jahr als Liegewiese genutzt und bei der Berechnung für die Höchstbesucherzahl berücksichtigt.

Das klingt jetzt nicht nach allzu wenigen Besuchern, oder? Zum Vergleich: Am besucherstärksten Tag des Badesommers 2019 – Sonntag, 30. Juni – wurden insgesamt 4753 Gäste im Strandbad, 4413 im Frei- und Seebad sowie 3186 im Wellenfreibad gezählt.

Wann und wie die Freibäder in Immenstaad, Eriskirch, Langenargen und Kressbronn öffnen Aquastaad Immenstaad: Zeitfenster müssen vorab reserviert werden Das Strandbad des Aquastaads öffnet nach Angaben der Gemeindeverwaltung am Mittwoch, 10. Juni wieder für Besucher. Auch hier gelten strenge Auflagen, Abstands- und Hygienebestimmungen sowie eine Besucherbegrenzung. Zu Beginn wird nur der Außenbereich mit Zugang zum Bodensee geöffnet, das Hallenbad bleibt vorerst geschlossen. Um möglichst vielen Besuchern Zutritt zum Bad zu ermöglichen, werden zwei Zeitfenster eingeführt. Besucher können vormittags von 10 bis 14 Uhr oder nachmittags von 15 bis 19 Uhr das Bad besuchen. Zwischen den beiden Schichten ist das Bad zu Reinigungszwecken geschlossen. Um Warteschlangen zu vermeiden, müssen sich Gäste vor dem Besuch im Aquastaad einen Platz für den bestimmten Tag im entsprechenden Zeitfenster reservieren. Hierfür wird ein Online-Reservierungstool eingerichtet. Die Badegäste können sich wie gewohnt in der Gastronomie im Aquastaad verköstigen. Als weiterer Schritt ist vorgesehen, das Hallenbad für eine Frühschwimmerschicht am Morgen zu öffnen. Dies soll nach den Erfahrungswerten der ersten Tage und einem entsprechenden Beschluss des Gemeinderates zur Anpassung der Eintrittsgebühren ab dem 16. Juni erfolgen. Im Bad gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln, die für den Aufenthalt im öffentlichen Raum gelten. Außerdem ist unter anderem das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Eingangs- und Kassenbereich, in Warteschlangen und bei der Benutzung der Toiletten Pflicht. „Wir setzen darauf, dass sich die Besucher an diese Regeln halten und auf andere Menschen Rücksicht nehmen. Nur so kann während Corona-Zeiten ein Badebetrieb funktionieren“, appelliert Bürgermeister Johannes Henne Strandbad Langenargen: Schichtbetrieb und farbige Armbänder Die Öffnung des Strandbades in Langenargen ist für Samstag, 6. Juni geplant. Wie die Gemeinde mitteilt, seien die Vorbereitungen für die Eröffnung bereits erledigt. Folgende Regelungen gelten nach der Öffnung des Strandbads: Die Besucherzahl wird auf einen Badegast je 15 Quadratmeter Liegefläche beschränkt. Es dürfen also maximal 300 Besucher gleichzeitig ins Bad. Das Strandbad öffnet täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr. Jeden Tag gibt es drei Schichten: 9 bis 12 Uhr; 12 bis 15 Uhr; 15 bis 18 Uhr. Jeder Besucher bekommt ein farbiges Armband – je nachdem, in welcher Schicht er ins Strandbad kommt. Pro Schicht gibt es 300 Armbänder. Wer keine Dauerkarte besitzt, muss vor dem Eintritt ein Anwesenheitsformular ausfüllen, um eventuelle Infektionsketten nachverfolgen zu können. Die Daten werden nach vier Wochen gelöscht. Mitarbeiter des Bades darauf, dass nicht zu viele Schwimmer in den Becken und im See unterwegs sind.

Duschbereiche, bis auf die Außenduschen, und Umkleiden sowie Mietspinde sind bis auf weiteres nicht zugänglich. Es findet kein Verleih von Sonnenliegen- und Schirmen statt. Strandbad Eriskirch: Plätze für einheimische Kinder und Familien Die Öffnung des Strandbades Eriskirch ist laut Gemeinde für Samstag, 12. Juni geplant. Beim Besuch im Strandbad gelten folgende Corona-Bestimmungen: Pro Badegast ist eine Fläche von 15 Quadratmeter vorgesehen. Das bedeutet, es dürfen sich maximal 800 Besucher im Bad aufhalten. Das Strandbad sieht vor, für einheimische Kinder und Familien Plätze freizuhalten. Vor dem Verlassen des Bades müssen Besucher ein Anwesenheitsformular ausfüllen und abgeben. So soll eine mögliche Infektionskette zurückverfolgt werden können. Die Daten werden nach vier Wochen gelöscht. Mitarbeiter des Bades darauf, dass nicht zu viele Schwimmer in den Becken und im See unterwegs sind. Duschbereiche – bis auf die Außenduschen – und Umkleiden sowie Mietspinde sind bis auf Weiteres nicht zugänglich. Es findet kein Verleih von Sonnenliegen- und Schirmen statt. Für das Volleyballfeld gelten die Corona-Regeln des Mannschaftssports. Informationen unter Telefon 0 75 41/8 26 42. Naturstrandbad Kressbronn: Bevorzugter Einlass mit Saison- oder Gästekarte Das Naturstrandbad in Kressbronn öffnet am Montag, 8. Juni unter Hygienebestimmungen. Wie die Gemeinde mitteilt, herrscht insbesondere in den sanitären Anlagen Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Weitere Hygienevorschriften werden in den kommenden Tagen auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht ( www.kressbronn.de ). Voraussichtlich dürfen sich maximal etwa 2000 Menschen gleichzeitig im Bad aufhalten. Wer eine Saison- oder Gästekarte besitzt wird bevorzugt eingelassen. Das Naturstrandbad ist ab Montag täglich von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet.

Wie sehen die Begrenzungen fürs Wasser aus? Im 100 Quadratmeter großen Planschbecken im Frei- und Seebad dürfen laut Stadt bis zu 25 Badegäste sein, im 375 Quadratmeter großen Schwimmerbecken maximal 38. Im Wellenfreibad Ailingen beträgt die maximale Personenzahl im Schwimmerbereich des Wellenbeckens 50, im Nichtschwimmerbereich 125. Ins kleinste Becken des Wellenfreibads, das Sprudelbecken, dürfen höchstens drei Personen gleichzeitig. Auch für die Seebereiche gibt es Obergrenzen: Am Frei- und Seebad dürfen maximal 500 Menschen im See schwimmen, am Strandbad 1000.

Ändern sich die Öffnungszeiten? Die drei Häfler Freibäder werden zwischen 14 und 15 Uhr geschlossen. Gebadet werden kann laut Stadt also in einer Art Vormittagsschicht von 9 bis 14 Uhr und einer Nachmittagsschicht zwischen 15 und 20 Uhr. In der Pause erfolgen Reinigungsarbeiten. Im Frei- und Seebad Fischbach gibt es von Montag bis Freitag zudem eine Frühschicht: Kurzschwimmer können hier bei Eintritt zwischen 7 und 8 Uhr bis 10 Uhr schwimmen.

Das kostet dann aber weniger Eintritt, oder? Ja. Zunächst vorläufig – bis der Kultur- und Sozialausschuss Mitte des Monats abschließend darüber entscheidet – gelten reduzierte Tarife. Im Frei- und Seebad sowie im Wellenfreibad zahlen Erwachsene 3 Euro, der ermäßigte Tarif liegt bei 1,50 Euro, die Familienkarte bei 6 Euro. Im Strandbad zahlen Erwachsene 1,50 Euro, ermäßigt kostet der Eintritt 80 Cent, eine Familienkarte gibt es für 3 Euro. Saisonkarten für das Frei- und Seebad sowie das Wellenbad kosten 59 Euro, ermäßigt 29. Saisonkarten fürs Strandbad 28 Euro, ermäßigt 14.

Kannich mir vorab ein Zeitfenster reservieren? Mit dem nunmehr vorgesehenen Schichtbetrieb besteht die Möglichkeit, über den Tag verteilt insgesamt 5548 Gäste einzulassen, erklärt Stadtsprecherin Andrea Kreuzer auf SÜDKURIER-Anfrage. „Daher ist es aus unserer Sicht voraussichtlich nicht erforderlich, darüber hinaus noch ein Online-Reservierungssystem einzuführen.“ Sollte es wider Erwarten doch notwendig werden, stehe die Möglichkeit aber kurzfristig zur Verfügung.

Wie werden die Besucherdaten erfasst? Um Warteschlangen zu vermeiden, stellt die Stadt unter www.bäder.friedrichshafen.de ein Formular bereit, das bereits ausgefüllt zum Freibadbesuch mitgebracht werden sollte. Das Formular ist auch in den Bädern erhältlich. Die ausgefüllten Formulare werden laut Stadt für die Nachverfolgung im Falle einer Infektion für vier Wochen aufbewahrt und danach vernichtet.

Was muss ich beim Badeausflug sonst beachten? „Grundsätzlich gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln, die auch sonst im öffentlichen Raum beachtet werden müssen“, teilt die Stadt mit. Eine Maske gehört unbedingt ins Badegepäck: Sie muss in Warteschlangen, im Eingangs-, Toiletten- und Umkleidebereich getragen werden. In Bereichen wie den Toiletten und Duschen gelten Beschränkungen der maximal zulässigen Personenzahl. Im Strandbad und im Frei- und Seebad gelten die Abstandsregeln auch auf den Flößen. Es dürfen nur persönliche Schwimm- und Trainingsutensilien verwendet werden. Auf das Duschen im Duschraum und das Föhnen soll verzichtet werden.