In Baden-Württemberg gelten wegen der Ausbreitung des Corona-Virus tagsüber und auch nachts Ausgangsbeschränkungen. Zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens darf nur noch unterwegs sein, wer zum Beispiel seinem Beruf nachgeht, medizinische Hilfe in Anspruch nimmt oder Minderjährige versorgen muss.

Halten sich die Menschen an die Ausgangsbeschränkungen? Das sagt die Polizei „Die verschärften Regelungen der Corona-Verordnung werden vom Großteil der Bevölkerung eingehalten, hat das zurückliegende Wochenende gezeigt“, berichtet Polizeipräsident Uwe Stürmer. Bei den Schwerpunktkontrollen, deren Ziel es in erster Linie ist, Personenzusammenkünfte im öffentlichen Raum zu verhindern und die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen, insbesondere zur Nachtzeit, zu gewährleisten, stellten die eingesetzten Beamten nicht sehr viele Verstöße fest, wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt. Von Freitag bis Montagmorgen wurden von den Einsatzkräften mehr als 1000 Personen in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis kontrolliert, von denen knapp 90 angezeigt wurden. Das Gros der Beanstandungen lag mit 120 Verstößen im Bereich der Nichteinhaltung der Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 und 5 Uhr. Bei den restlichen Ordnungswidrigkeiten handelte es sich nach Angaben der Polizei meist um verbotene Ansammlungen oder Verstöße gegen die Maskentragepflicht. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung habe mit ihrem Verhalten dazu beigetragen, eine weitere unkontrollierte Ausbreitung des Virus zu verhindern, wird der Polizeichef zitiert. „Trotz der überwiegend positiven Bilanz geben dennoch einzelne Feststellungen Anlass zur Sorge“, sagt Stürmer. So stießen Beamte nach einem Hinweis in angemieteten Räumen auf Teilnehmer einer Weiterbildungsveranstaltung für Berufskraftfahrer. Obwohl diese Maßnahme nicht zu den Ausnahmen der Corona-Verordnung zählt und auch vom Landratsamt Bodenseekreis untersagt wurde, weigerte sich der Verantwortliche zunächst, die Veranstaltung abzubrechen. Erst auf Veranlassung seines Rechtsanwalts kam der Veranstalter den Anordnungen der Polizei nach und beendete die Weiterbildung. Stürmer bekräftigt in diesem Zusammenhang noch einmal, dass in der vorherrschenden Pandemielage nur durch Vernunft und Solidarität zur Beruhigung der Situation und Überlastung der Kliniken beigetragen werde könne. Die Polizei werde deshalb auch in den kommenden Tagen verstärkt Kontrollen zur Überwachung der Corona-Bestimmungen vornehmen.

An der Häfler Uferpromenade ist es gespenstisch

Die Uferpromenade in Friedrichshafen ist nach 20 Uhr menschenleer. Nicht einmal Menschen, die ihren Hund ausführen, sind zu entdecken. Es ist 20.30 Uhr – die Stimmung ist etwas gespenstisch und es ist ein bisschen unheimlich, so ganz allein auf der Flaniermeile der Zeppelinstadt zu sein.

Weihnachtlich geschmückt, doch menschenleer ist auch das Restaurant des Württembergischen Yachtclubs (WYC), das sonst wohl in der Vorweihnachtszeit gut gefüllt wäre. Doch die Tische drinnen bleiben leer – mindestens noch bis zum 10. Januar, wenn nicht länger.

Das Graf-Zeppelin-Haus ist noch hell erleuchtet, weil der Gemeinderat bis weit nach 20 Uhr tagt. Draußen weisen Lichter niemanden mehr den Weg, denn offenbar halten sich die Häfler an den Lockdown – weit und breit ist am Bodenseeufer niemand zu sehen.

Am Bahnhofsvorplatz ist es so ruhig wie sonst nie

Auch der Bahnhofsvorplatz ist mehr oder weniger menschenleer. Busse warten noch auf vereinzelte Fahrgäste, aber der Lockdown macht auch vor dem Busverkehr nicht halt. Normalerweise wuselt es hier abends vor Menschen, die noch irgendwo hin wollen. Nun herrscht an diesem normalerweise geschäftigen Platz einfach nur Ruhe.

Auch der Rewe-Markt am Bahnhofsplatz hat seine Konsequenzen gezogen und schließt nun auch um 20 Uhr – Kunden würde es eh nicht mehr geben. Dabei ist dieser Markt gerade in Randzeiten immer gut besucht – wenn die Corona-Krise nicht wäre.

Menschen halten sich offenbar an Ausgangssperre

Die Friedrichstraße ist um 20.45 Uhr ebenfalls wie leergefegt, bis auf Busse und Taxis, die noch fahren. Nur ganz selten fährt ein Auto vorbei. Fußgänger sind keine zu sehen. Gleiches gilt für die weihnachtlich geschmückte Charlottenstraße. Sie ist menschenleer und autofrei.

Einsam steht das Kinderkarussell im Garten des Buchhorner Pavillons am See und zeigt, wie trostlos es ist, wenn niemand mehr in Friedrichshafen unterwegs ist.