Friedrichshafen vor 2 Stunden

Gedächtnis der Region: Als der Bau des Freibads Ailingen Anfang der 1980er Jahre Wellen schlug

Am 20. Mai 1983 wurde das Bad nach zweijähriger Bauzeit eröffnet. In diesem Teil unserer Sommerserie über die 80er Jahre in der Region lesen Sie, warum es im Vorfeld auch einige Kritik an den Plänen gab. Karl Allmayer, Schwimmmeister der ersten Stunde, erinnert sich an die turbulente Anfangszeit mit vielen technischen Herausforderungen.