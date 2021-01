Friedrichshafen/Immenstaad Nur für Abonnenten vor 7 Stunden

Funkenfeuer wird es wohl nicht geben, Sammlungen fallen mitunter aus: Wohin also mit dem Weihnachtsbaum?

So schön es mit ihm war: Spätestens wenn er nadelt und unangenehm riecht, muss er weg. In vielen Wohnzimmern hat am Dreikönigstag das letzte Stündlein für den Weihnachtsbaum geschlagen. Er wird von Schmuck und Lichterketten befreit und fliegt raus. Nur: Wohin damit eigentlich im Corona-Lockdown? Diese Möglichkeiten haben Sie in Friedrichshafen, Fischbach und Immenstaad.