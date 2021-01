Friedrichshafen vor 3 Stunden

Für vier Wochen kann im Parkhaus „Altstadt“ nur unterirdisch geparkt werden

Alle drei oberen Decks des Parkhauses „Altstadt“ sind ab Montag, 11. Januar gesperrt. Darauf weist das Stadtwerk am See hin. Grund für die voraussichtlich bis 8. Februar erforderliche Sperrung seien umfassende Sanierungsarbeiten an der Auffahrt-Spindel.