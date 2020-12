Marcel ist ein Kämpfer. „Schon als kleiner Junge hat er seine körperlichen Einschränkungen durch seine schnelle kognitive Entwicklung kompensiert und viel mit den Augen kommuniziert“, erzählt seine Mutter Jadwiga Muszynski-Wolny. Bereits mit einem Jahr konnte Marcel schon viele Wörter sagen. Er sei schon immer ein aufgewecktes und fröhliches Kind gewesen.

Mit seinen Freunden kann Marcel allerdings seit Anfang der Pandemie nicht mehr spielen. Weil er seine Kontakte extrem einschränken muss, können sie ihn nicht daheim besuchen. Und während es für andere Kinder normal ist, in die Schule zu gehen – vorausgesetzt der Unterricht findet gerade vor Ort statt – ist das für Marcel schlichtweg unmöglich.

Eine Corona-Infektion wäre für den Zehnjährigen lebensbedrohlich

Aufgrund seiner Muskelerkrankung, einer sogenannte kongenitale Muskeldystrophie, hat er eine Ateminsuffizienz und kann nicht abhusten. Eine Infektion mit dem Coronavirus wäre für den Zehnjährigen lebensbedrohlich. Eine spezielle Maschine hilft ihm ein bis zwei Mal täglich beim Abhusten. Seit September 2018 ist der Junge dauerhaft mit Sauerstoff verbunden, auch in der Nacht wird er beatmet.

Ein kleines Stückchen Freiheit an Weihnachten: Bei guter körperlicher Verfassung kann Marcel für höchstens zehn Minuten ohne Sauerstoffzufuhr auskommen. | Bild: Jadwiga Muszynski-Wolny

Was ist eine kongenitale Muskeldystrophie? Ursache Betroffene haben eine Muskelerkrankung. Diese wird laut der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke (DGM) durch Mutationen in den Genen ausgelöst, die für den Erhalt und die Entwicklung der Muskulatur essenziell sind. Durch die Mutationen werden nicht genug oder fehlerhafte Proteine, also Eiweißverbindungen, produziert. Bei der kongenitalen Muskeldystrophie sind dabei bestimmte Proteine betroffen. Diese sind in der Muskelzellwand angesiedelt. Die kognitive Entwicklung ist von der Muskelerkrankung nicht beeinträchtigt. Symptome Symptome von kongenitalen Muskeldystrophien sind schon bei der Geburt vorhanden oder treten innerhalb der ersten Lebensmonate auf. Bei dem Häfler Marcel Muszynski hat seine Mutter Jadwiga Muszynski-Wolny Anzeichen festgestellt, als er drei Monate alt war. Er konnte seinen Kopf im Liegen nicht hochheben. Die Krankheit wurde dann diagnostiziert, als Marcel sechs Monaten alt war. Weitere Symptome der Erkrankung sind Atemprobleme und eine Schwäche der Rumpfmuskulatur und Gliedmaßen. Auch ist die motorische Entwicklung verzögert und eingeschränkt. Eigenständiges Sitzen und Stehen ist ohne Hilfe nicht möglich und Kleinkinder entwickeln früh eine starre Wirbelsäule mit seitlicher Verkrümmung.

Homeschooling seit März. Nur nach den Sommerferien ging Marcel drei Wochen in die Schule

Seine Krankheit ist für Marcel aber kein Hindernis, wenigstens digital am Unterricht seiner vierten Klasse der Bodensee-Schule St. Martin teilnehmen zu können. Von März an, mit Beginn des ersten Lockdowns, lernte er bis zu den Sommerferien von zu Hause aus. Nach den Ferien war er im September für drei Wochen wieder in der Schule. Doch ein Kreislaufzusammenbruch schwächte ihn. Nachdem er sich erholt hatte, stiegen jedoch die Corona-Infektionsfälle im Bodenseekreis wieder stark an. Seit Oktober ist für Marcel daher wieder Heimunterricht angesagt.

Friedrichshafen So reagieren Lehrer und Schüler im Bodenseekreis auf die bevorstehenden Schulschließungen wegen des Corona-Lockdowns Das könnte Sie auch interessieren

Regelmäßig wird der Viertklässler seiner Klasse zugeschaltet

Seine Unterrichtsstunden sind so wie in der Schule organisiert: Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 12.20 Uhr und nachmittags von 14 bis 15.40 Uhr, mittwochs von 8.30 bis 12.20 Uhr. Regelmäßig wird er mit Videotelefonie mithilfe seines Tablets seiner Klasse zugeschaltet. Freitagvormittags lernt Marcel selbstständig oder mit Video-Unterricht.

„Ich bin stolz auf Marcel, dass er das so gut hin bekommt. Er macht das sehr selbstständig und souverän“, sagt Jadwiga Muszynski-Wolny. Jeden Freitagnachmittag kommt zusätzlich eine Assistentin von 14 bis 15.40 Uhr zu Marcel nach Hause und hilft ihm beim Lernen, damit er den Anschluss nicht verliert. Marcel sagt im Gespräch mit dem SÜDKURIER am Telefon: „Meine Schule ist toll und ich vermisse meine Freunde, aber ich kann sie am Bildschirm sehen und am Unterricht teilnehmen.“

Unterricht in den eigenen vier Wänden: Marcel Muszynski ist mithilfe des Tablets und Videotelefonie mit seiner Klasse verbunden. | Bild: Bodenseeschule Friedrichshafen

Gelebte Inklusion in der Bodensee-Schule

Sehr dankbar ist Marcels Mutter über die sehr gute Zusammenarbeit mit der Bodensee-Schule St. Martin. Rektorin Isabella Emhardt mache das alles erst möglich. „Die Schule ermöglicht es jedem Kind, so zu sein, wie es ist. Wir sind mit den Lehrern, Frau Emhardt und den Assistentinnen wie eine kleine Familie. Ich könnte mir für meinen Sohn nichts Besseres vorstellen“, freut sich Muszynski-Wolny. Auch für Marcels Klasse hat sie lobende Worte. Diese sei ebenfalls „ganz toll“. Die Kinder wüssten beispielsweise, wenn Marcel von zuhause aus etwas vorliest, dass sie ganz leise sein müssen.

„Wir versuchen das Homeschooling und das Zusammenleben so zu gestalten, dass Marcel glücklich und zufrieden ist.“ Jadwiga Muszynski-Wolny, Mutter von Marcel

Daheim lernen bringt Herausforderungen mit sich

Doch Heimunterricht hat auch seine Schattenseiten und ist für Marcel und seine Familie herausfordernd. Damit der Zehnjährige ungestört lernen kann, haben sie ein Zimmer zum Lernen eingerichtet. Das sei notwendig gewesen, da die Wohnung der Muszynskis rollstuhlgerecht ist und daher wenig Türen habe. Ein Rückzugsort sei zudem wichtig, damit Marcel Schule und Freizeit sowie Erholungsphasen klar voneinander trennen kann. Marcel bestätigt das: „Es ist schwierig zuhause, weil ich mich nicht so gut entspannen kann. Wo fängt die Schule an und wo hört sie auf?“, fragt er sich oft. Auch sei seine kleine Schwester neugierig und komme öfters rein. „Dann bin ich abgelenkt.“

Friedrichshafen Schnelles Internet und eine gute Digital-Ausstattung bleibt in Häfler Schulen eine langsame Angelegenheit Das könnte Sie auch interessieren

Die Corona-Pandemie hat für die Familie auch etwas Positives

Doch Jadwiga Muszynski-Wolny kann der Corona-Krise trotz allen Umständen etwas Positives abgewinnen. Die Muskelerkrankung von Marcel habe sie auf Corona vorbereitet, sagt sie überzeugt. „Wir tun uns mit den aktuellen Einschränkungen leichter, weil wir mit der Krankheit meines Sohnes schon immer eingeschränkter waren. Masken und Desinfektionsmittel waren schon früh ein Thema bei uns“, berichtet die zweifache Mutter.

Mit eineinhalb Jahren hatte Marcel seinen ersten Rollstuhl. Mittlerweile hat er einen elektrischen Rollstuhl mit Kopfstütze, mit dem er sich selber fortbewegen kann. | Bild: Jadwiga Muszynski-Wolny

Zuversichtlich durch die Krise

Am 30. Dezember feierte Marcel seinen zehnten Geburtstag. Seine Freunde hat er schon lange nicht mehr außerhalb des Bildschirm gesehen. Doch seine Zuversicht und seine aufgeweckte Art helfen ihm, den Mut nicht zu verlieren. Eines ist klar: Schon jetzt freue er sich riesig auf den Tag, wenn er wieder zur Schule gehen kann.