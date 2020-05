Es ist ein besonderer Tag für Eva Grüger. Seit etwa sechs Wochen hat sie ihre Tochter nicht gesehen. Die Augen der alten Frau strahlen. Ihre weißen, kurzen Haare heben ihr Gesicht hervor, das man wegen der Mund-Nasen-Maske kaum erkennt. Eva Grüger ist 96 Jahre alt. Sie wohnt im Häfler Pflegeheim Königin Paulinenstift.

„Ich wünsche mir die Zeit zurück, in der es keinen Virus gab.“

Wenn die Seniorin erzählt, dann denkt sie an die vergangenen Jahre – und an die Zeit vor der Corona-Krise. „Im Sommer war es immer am Schönsten. Oft war ich mit meinen Freundinnen aus dem Haus im Garten und wir haben ein Gläschen Sekt getrunken“, schwelgt Grüger in Erinnerungen. „Ich wünsche mir die Zeit zurück, in der es keinen Virus gab.“

Gespräch mit Schutzglas und etwa zwei Meter Abstand

Der Besuch ihrer Tochter sei ein Lichtblick im Alltag der 96-Jährigen. Das erste Mal seit etwa sechs Wochen sitzen sich Eva Grüger und Irene De Stefano wieder gegenüber. Ein Schutzglas trennt die beiden Frauen, zwei Tische stellen den notwendigen Abstand von etwa zwei Metern her.

„Ich habe diesen Tag sehnlichst erwartet“

„Ich habe diesen Tag sehnlichst erwartet“, sagt De Stefano voller Freude. „Wir haben zwar jeden Tag telefoniert, aber es ist nicht zu vergleichen. Ich muss meine Mutter ja irgendwie bei Laune halten. Und das geht nur, wenn ich sie anschauen kann.“

Auf eine Umarmung müssen Mutter und Tochter verzichten

Anschauen dürfen sich Mutter und Tochter. Aber nicht anfassen. Auf eine herzliche Umarmung müssen die beiden wegen den Corona-Maßnahmen verzichten. Doch das kann die Stimmung von Grüger und De Stefano nicht trüben. „Hauptsache wir können wieder von Angesicht zu Angesicht miteinander reden. Das Angebot hier ist immerhin ein Anfang“, sagt De Stefano.

Besuchszeit ist auf 30 Minuten beschränkt

Sie müsse ihrer Mutter genau erzählen, welche Neuigkeiten es in der Familie gibt. Zeit für ein intensives, langes Gespräch bleibt den Frauen nicht. Besuche sind momentan auf 30 Minuten begrenzt. „Die Zeit ging wahnsinnig schnell vorbei. Ich hätte meiner Mutter noch viel mehr erzählen können“, sagt De Stefano nach dem Gespräch.

Deswegen habe sie direkt einen neuen Besuchstermin bei der Heimleitung angemeldet, ganz nach dem Motto: „Bevor die Termine leer bleiben, nutze ich sie lieber aus.“

Auch für die 96-jährige Grüger verflogen die 30 Minuten zu schnell. „Können wir nicht noch länger bleiben? Vielleicht kommen die nächsten ja später“, richtet sich die Seniorin an einen Mitarbeiter des Heims. Doch es gelten die gleichen Regeln für alle. Und so müssen sich Mutter und Tochter nach verabschieden.

„Ich komme bald wieder“

„Ich komme bald wieder“, verspricht Irene De Stefano. Grügers gute Laune schwindet nicht, als sich das Treffen zum Ende neigt. Sie sei sich der Gefahr des Virus durchaus bewusst, betont die Seniorin. „Die Regeln und die gute Fürsorge sind richtig. Herr Muth will ja nur, dass wir gesund bleiben und uns nicht anstecken.“

Viele Bewohner zeigen Verständnis für neue Situation

Christian Muth ist Leiter des Pflegeheims Paulinenstift. Er nennt die 96-Jährige „frech und clever“. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erzählt er, wie Grüger und die weiteren Bewohner sowie die Mitarbeiter die vergangenen Wochen im Pflegeheim erlebt haben.

Christian Muth ist Hausdirektor im Pflegeheim Königin Paulinenstift. Für ihn steht die Gesundheit der Bewohner in der Corona-Krise an erster Stelle. | Bild: Mona Lippisch

„Unsere Bewohner haben die neue Situation ganz vielfältig erlebt. Viele haben Verständnis für die Maßnahmen.“ Doch es gebe auch diejenigen, die die Situation nur schwer reflektieren könnten. „Einige nehmen die Gefahr nicht wahr. Und viele haben eben nur noch ihre sozialen Kontakte. Die haben es nicht verstanden, wieso sie etwa sechs Wochen keine Familie mehr sehen durften“, sagt Muth.

Corona-Regeln für Bewohner und Besucher Kein Ausgehverbot Ein Ausgehverbot für die Bewohner im Pflegeheim Königin Paulinenstift gibt es wegen der Corona-Krise derzeit nicht. Die Bewohner müssen sich aber an Regeln halten, wenn sie das Heim verlassen. Dazu gehört etwa das Abmelden und Anmelden am Empfang. Außerdem müssen Bewohner außerhalb des Paulinenstifts einen Mundschutz tragen. Hausdirektor Christian Muth betont, dass Sozialkontakte außerhalb des Heims vermieden werden sollten und der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss. Wer trotzdem Kontakt zu weiteren Menschen hat, muss die Namen bei der Rückkehr in den Paulinenstift angeben. Zudem muss jeder Bewohner die Hände desinfizieren, bevor er das Pflegeheim betritt. Eine weitere Maßnahme: „Wer außerhalb des Paulinenstifts mit anderen Kontakt hat, darf zwei Wochen lang nur auf dem Zimmer essen und muss in den Gemeinschaftsbereichen einen Mundschutz tragen.“ Bewohner, die in einem Doppelzimmer wohnen, müssen nach ihrer Rückkehr einen Mundschutz tragen – sofern der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Besuchsverbot Nach wie vor gilt im Paulinenstift ein generelles Besuchsverbot, betont Christian Muth. Das bedeutet, dass niemand einfach kommen oder gehen darf. „Ausnahmen sind Besuche, die vorher angemeldet werden und im Besuchsraum stattfinden. Auch im Falle einer Sterbebegleitung oder bei großem seelischem Leid der Bewohner ist Besuch erlaubt“, erklärt Muth. Dieser müsse aber im Vorfeld mit der Leitung des Heims abgestimmt werden. Besucherraum Seit dem 6. Mai gibt es einen Besucherraum im Paulinenstift. Jeder Bewohner darf dort 30 Minuten Besuch empfangen. Der Termin muss vorher telefonisch angemeldet werden. „Nach jedem Besuch wird der Raum desinfiziert“, erklärt Muth. Zwischen den Terminem sei dafür ein Zeitraum von 15 Minuten eingeplant. Pro Bewohner des Pflegeheims dürfen zwei Menschen benannt werden, die für einen Besuch in Frage kommen.

Schon zu Beginn der Krise habe das Team des Pflegeheims versucht, den Bewohnern trotzdem Kontakt zur Familie zu ermöglichen – etwa via Videotelefonaten. „Es war nicht immer einfach, weil vielen die technische Erfahrung fehlt. Aber wir haben uns bemüht. Wer seine Angehörigen sehen wollte, der konnte sie auch sehen.“ Obwohl nun wieder Besuche erlaubt sind, bleibe diese Möglichkeit des Kontakts weiterhin bestehen.

Der Fokus liegt aber auf den persönlichen Besuchen. Christian Muth erzählt, dass in den Vorbereitungen für den Besucherraum viel Mühe und Arbeit investiert wurden. Dennoch bleibe der erwartete Ansturm aus. „Die Bewohner sind dankbar für dieses Angebot. Aber trotzdem sind momentan nicht alle Zeitfenster jeden Tag belegt. Wir haben noch Kapazitäten“, sagt der Hausdirektor.

Hausdirektor Christian Muth lobt Mitarbeiter des Paulinenstifts

Damit sich die Bewohner des Heims auch in der Corona-Zeit wohlfühlen, sind die Mitarbeiter in der Krise stets für die Menschen da, sagt Christian Muth. „Auch, wenn es für viele schwierig war, weil sie selbst ihre Probleme hatten, zum Beispiel mit der Kinderbetreuung, haben sie immer gute Stimmung verbreitet“, lobt Muth die Pflegekräfte.

Auch Bewohnerin Eva Grüger richtet anerkennende Worte an die Mitarbeiter des Paulinenstifts: „Eine solche Zeit ist nicht einfach. Und trotzdem sind hier alle da.“